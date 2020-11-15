TKP'den Ermenek'te direnen madencilere dayanışma ziyareti

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Konya İl Örgütü ve Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı, Ermenek'te 77 gündür direnişte olan maden işçilerine dayanışma ziyareti gerçekleştirdi.

Ermenek’teki işçiler direnişin ilk gününde patronların Konya’daki evinin ve işyerinin önünde basın açıklaması okumak istemiş ve polis tarafından engellenmişlerdi. O günden bu yana Konya İl Örgütü ve Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağının takip ettiği süreç, işçilerin Ankara yürüyüşünün engellenmesiyle birlikte Güneyyurt’ta direniş çadırlarının kurulmasına evrildi.

Direniş çadırlarının bulunduğu alanda işçilerle birlikte akşam yemeği yiyen TKP üyeleri, işçilerin kararlılıkların kışın soğuğundan etkilenmediğini gördüklerini, Konya halkının da işçilerin haklılığını anlaması için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdiler.

'Madencilerin direnişi tüm ülkeye umut veriyor'

Burada bir basın açıklaması yapan TKP üyeleri Somalı maden işçilerinin İzmir’deki depremin ardından enkaza koştuklarını hatırlatarak “Geçtiğimiz günlerde bir kez daha gördük ki işçi sınıfının derdi tüm memleketin derdidir ve memleket derdi de işçi sınıfının. İzmir depreminde Soma kolundaki maden işçileri kendi dertlerini bir kenara bırakarak tahliye ekipleri hemen yola çıkmış ve bir dayanışma örneği göstermişlerdir” dedi.

Madencilerin bu direnişinin tüm ülkeye umut verdiğini ve ülkemizin geleceğinin işçi sınıfının mücadelesinden geçtiğini vurgulayan TKP üyeleri “Patronlara bir kez daha hatırlatmak istediğimiz bir şey var: İşçi sınıfı birlikte hareket ettiğinde meclisteki torba yasasına konulan, çocuklarımızın ve bizim geleceğimizi çalan 3 maddelik yasayı nasıl geri çektirdiğimizi tüm Türkiye görmüş oldu. İşçi sınıfı güçlüdür, saraylar yıkar, diktatörler devirir; sömürüye ve gericiliğe son verecek olan odur” açıklamasını yaptı.