TKP'den Erdoğan, Soylu, Bahçeli ve polisler hakkında suç duyurusu

Türkiye Komünist Partisi (TKP), Boğaziçi’ne destek eylemleri sırasında eylemcilerin işkence, hakaret ve tehdide maruza kalmasına ilişkin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanı Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve eylemcilere şiddet uygulayan polisler hakkında suç duyurusunda bulunacak.

Konuya ilişkin bir basın açıklaması yapan TKP, tüm basın mensuplarını yarın saat 14.00’te İstanbul Anadolu Adliyesi’nde yapılacak suç duyurusuna davet etti.

Açıklamada şöyle denildi:

"22 Şubat Pazartesi günü, saat 14.00’te, İstanbul Anadolu Adliyesi'nde buluşarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanı Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Boğaziçi’ne destek eylemleri sırasında eylemcilere işkence eden, hakarette ve tehditte bulunan polislerden şikayetçi olduğumuz dilekçemizi İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim edeceğiz.

Kamuoyunun da bildiği gibi, Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanmasına, üniversitelerin bilim üretmesini isteyen ve sermayenin üniversitelere egemen olmasını istemeyen herkes protesto etmiştir. Bu barışçıl eylemlerin ana sloganı 'Kayyum İstemiyoruz' olmuştur. Ancak kendilerinin aksine hiçbir görüşe katlanamayanlar, gün geçtikçe şiddetin boyutunu artırmıştır. Özellikle 2 Şubatta Kadıköy’deki basın açıklamasına katılmak isteyen herkes nerdeyse gözaltına alınmıştır ve ciddi bir polis şiddetiyle karşılaşmıştır.

Aynı gün gerçekleşen olaylarda üyemiz Eray Türkdoğan gözaltına alınırken yerde tekmelenmiştir, başı polis barikatına vurulmuştur, polisin hakaretine ve tehditlerine maruz kalmıştır. Söz konusu süreç bir hukuk devletinde kabul edilebilir değildir.

Tüm basın mensuplarını 22 Şubat Pazartesi günü saat 14.00'te İstanbul Anadolu Adliyesi’nde yapacağımız suç duyurusuna katılmaya davet ediyoruz. Dilekçemizi vermeden önce Anadolu Adliyesi'nin zemin katındaki giriş kapısında buluşup, basına bir bilgilendirme yapacağız."