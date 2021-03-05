TKP'den direnen Bel Karper işçilerine ziyaret

Türkiye Komünist Partisi Çorlu Örgütü, Bel Karper işçilerini ziyaret etti.

Ziyarette patronların pandemi bahanesiyle bölgede başladıkları işten çıkarmalara karşı yapılacak mücadeleler konuşuldu.

Direnen işçilerle birlikte olduklarını ifade eden heyet, 8 Mart Pazartesi günü yapılacak olan basın açıklamasına katılacaklarını dile getirdi.

TİS görüşmelerine katılmayan ve daha sonrasında da sendikanın baş temsilcisini kod 29 ile işten çıkaran fabrika yönetimi, 12 sendika üyesini de pandemi bahanesiyle ücretsiz izne çıkardı. 13 işçi bu zorbalığa karşı fabrika önünde direnişe geçti.

Tek Gıda-İş sendikası üyesi işçiler tüm emek örgütlerini ve basın emekçilerini pazartesi 15.00'deki basın açıklamasına davet etti.