TKP'den Cukierman için taziye mesajı

1949 doğumlu Maurice Cukierman inatçı bir komünist ve aynı zamanda sanat tarihçisiydi. 1963'te Komünist Gençlik'e ve 1968'de Fransız Komünist Partisi'ne (PCF) üye oldu. Vietnam ve Portekiz halklarıyla dayanışma çalışmalarına katkı koydu. 1976'da PCF'nin proletarya diktatörlüğü hedefinden vazgeçmesine ve Sovyetler Birliği düşmanlığına başlamasına muhalefet etti. 1982'de PCF içindeki muhalif komünistlerin Merkez Komite'ye bu doğrultuda yazdığı mektubun imzacılarındandı. 1991'e dek PCF'nin apartheid rejimine karşı mücadelesinde sorumluluk üstlendi ve Güney Afrika halkıyla dayanışmasını bu konuda yazdığı bir kitapla güçlendirdi. PCF içindeki muhaliflerin 1994'te çıkarmaya başladığı Intervention communiste gazetesine yazılar yazdı. 1999'da PCF'den ayrılıp "Devrimci bir Komünist Partinin Kuruluşu için Komünist Koordinasyon" adlı oluşumun kuruluşunda yer aldı. 2016'da kurduğu Fransa Devrimci Komünist Partisi'nin (PCRF) genel sekreterliğini yaptı. 2017 seçimlerinde Hauts-de-Seine bölgesinde bu partinin adayı oldu.