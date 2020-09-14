TKP'den Ankaralılara zorla sayaç bedeli tahsiline karşı birlikte hareket etme çağrısı

Ankara’da Başkentgaz’ın ön ödemeli kartlı sayaçlardan faturalı sayaçlara zorla geçiş yaparak yurttaşlardan 583 lira talep etmesine tepki gösteren TKP Ankara İl Örgütü “Bunun adı zorbalıktır” dedi.

'20 yıldır değişen bir şey yok'

Türkiye Komünist Partisi Ankara İl Örgütü’nden yapılan açıklamada “20 yıldır değişen hiçbir şey yok. Ankaralılar 20 yıldır sayaç ücreti adı altında kazıklanıyor. Melih Gökçek döneminde faturalı sayaçlardan ön ödemeli kartlı sayaçlara zorunlu geçiş yapılmış ve EGO, yurttaşlardan 300 dolar tahsil etmişti. Şimdi ise Başkentgaz ön ödemeli kartlı sayaçlardan faturalı sayaçlara zorla geçiş yapıyor ve yurttaşlardan 593 lira talep ediyor” denildi.

Başkentgaz’ın 20 yılı geçen sayaçları sorgusuz sualsiz gaz alımına kapatması ile yurttaşlardan sayaç bedelinin zorla tahsil edildiği belirtilen açıklamada, salgın nedeniyle maaşı kesilen, işsiz kalan, evde kaldığı için fatura yükü gittikçe ağırlaşan yurttaşların bir de sayaç parası ödemek zorunda kaldıkları ifade edildi.

'Sayaçlar ücretsiz değiştirilsin, alınan sayaç bedelleri iade edilsin'

“Bunun adı zorbalıktır” denilen açıklamada “Başkentgaz kış aylarını fırsat bilerek yurttaşlarından zorla sayaç bedeli tahsil ediyor. Bu zorbalığını kabul etmiyoruz” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada “Ankaralıları Başkentgaz’ın soygununa karşı birlikte hareket etmeye, sesimizi yükseltmeye çağırıyoruz: Sayaçlar ücretsiz değiştirilsin, alınan sayaç bedelleri iade edilsin, borç bahanesiyle doğalgazı kesilen tüm konutlara yeniden hizmet sağlansın” denildi.