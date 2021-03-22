TKP'den açıklama: Siyaset AKP'nin oyuncağı değildir, iktidar amasız-fakatsız yalnız bırakılmalıdır

Türkiye Komünist Partisi siyasetteki son gelişmelere dönük bir açıklama yaptı.
"AKP iktidarı milletvekilliklerini düşürme, yerel yönetimlere kayyum atama gibi yöntemlerle sürdürdüğü saldırılarına parti kapatma tehdidini de eklemiştir" denilen açıklamada, siyasi iktidarın amasız-fakatsız yalnız bırakılması, iktidarın manevra yapma yeteneğinin elinden alınması çağrısında bulunuldu.
AKP ya da MHP’nin bu ülkede siyaset alanının sınırlarını çizme meşruiyetinin bulunmadığı belirtilen açıklamada "seçme ve seçilme, siyaset yapma ve örgütlenme hakkına dönük her tür müdahalenin karşısında durulmalıdır" denildi.
Açıklamanın tamamı şu şekilde;