TKP'den açıklama: Engellemelere boyun eğmeyeceğiz!

Türkiye Komünist Partisi'nin “Omuz ver, kadına yönelik şiddet son bulsun!” başlıklı bildirisinin dağıtımı, Bursa'nın ardından Antalya, Hatay ve Mersin'de de engellenmeye çalışıldı.

TKP konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Engellemelere boyun eğmeyeceğiz!" dedi.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

Üç gün önce Bursa’da, bugün Antalya, Hatay ve Mersin’de, “Omuz ver, kadına yönelik şiddet son bulsun!” başlıklı bildirimizin dağıtımı engellenmeye çalışılmıştır. Gerekçe olarak pandemi nedeniyle alınan kararlar ya da yasaklar gösterilmiştir.

İktidarın her türlü faaliyeti ve şovu virüs bulaşması açısından riskli görülmezken, tüm sağlık ve sosyal mesafe önlemleri alınarak açık havada yapılan bu çalışmalar engellenmiştir. İktidarın pandemi konusunda karnesi ortadadır. TKP’nin faaliyetlerinde katılımcıların sağlığını korumak için iktidardan öğreneceği bir şey yoktur, partimiz gerekli tüm önlemleri fazlasıyla alacak titizlikte ve özendedir. Getirilen yasaklar doğrudan TKP’nin sözünün hedeflendiğini göstermektedir. Açıktır ki TKP’nin bildirisi sosyal mesafe nedeniyle değil; gericiliğe karşı, kadına yönelik şiddete karşı, eşitsizliğe karşı olduğu için engellenmektedir. Öyleyse engellenmeye çalışılan sözlerimizi bir kez daha söyleyelim: Bu ülkeyi ve bu dünyayı karanlığa teslim etmeyecek, boyun eğmeyeceğiz.

TKP siyasi faaliyetlerine devam edecektir, bu engellemelerin çalışmalarımızı durdurmasına izin vermeyeceğiz.

Bu ülkenin en köklü ve en genç partisi TKP, yüzüncü kuruluş yılında 13 Eylül’de gerekli tüm önlemleri alarak yapacağı bir mitingle mücadelesini yükseltecektir. Tüm halkımızı aydınlık yarınlarımız ve özgür bir gelecek için vereceğimiz mücadeleye, 13 Eylül Mitingimize davet ediyoruz.

Sokakları, meydanları, yaşamı, Cumhuriyet ve laiklik düşmanlarına, yobazlara, kadın düşmanlarına terk etmeyeceğiz.

Türkiye Komünist Partisi

Merkez Komite