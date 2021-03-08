TKP'den 8 Mart'ta direnen Migros ve CPS Otomotiv işçilerine dayanışma ziyareti

Sendikalı oldukları için sürgün ve işten çıkarma saldırısıyla karşı karşıya kalan ve direnişe geçen Migros işçilerinin eylemi 8 Mart'ta da sürüyor.

TKP, 8 Mart dolayısıyla Migros depo önünde eyleme devam eden işçilere dayanışma ziyaretinde bulundu.

İşçilerin üyesi olduğu DGD-Sen dayanışma ziyaretini şu ifadelerle paylaştı:

YAŞASIN DAYANIŞMA



Türkiye Komünist Partisi 8 Mart direniş alanımıza desteğe gelerek bizimle dayanışma da bulundu.

Teşekkür ediyoruz ✊#MigrosDirenişi pic.twitter.com/dEUdQgUKOB — DGD-SEN (@DGDSEN) March 8, 2021

Emekçi kadınlar gününde şarkılarımızı direnen Migros işçileriyle birlikte söyledik. #Yaşasın8Mart pic.twitter.com/TfxOr2ylFR — TKP (@tkpninsesi) March 8, 2021

CPS Otomotiv işçilerine ziyaret

Migros işçilerine yapılan ziyaretin sonrasında Direnen CPS Otomotiv işçilerine de ziyarette bulunuldu.

Ziyarete ilişkin yapılan paylaşımda, "Direnen CPS Otomotiv işçilerini ziyaret ederek hem emekçi kadınlar gününü kutladık hem de mücadelelerine desteğimizi sunduk" denildi.