TKP'den 8 Mart'ta direnen Migros ve CPS Otomotiv işçilerine dayanışma ziyareti

TKP, 8 Mart dolayısıyla direnen Migros ve CPS Otomotiv işçilerine dayanışma ziyaretinde bulundu.

Haber Merkezi

Sendikalı oldukları için sürgün ve işten çıkarma saldırısıyla karşı karşıya kalan ve direnişe geçen Migros işçilerinin eylemi 8 Mart'ta da sürüyor.

TKP, 8 Mart dolayısıyla Migros depo önünde eyleme devam eden işçilere dayanışma ziyaretinde bulundu.

İşçilerin üyesi olduğu DGD-Sen dayanışma ziyaretini şu ifadelerle paylaştı:

CPS Otomotiv işçilerine ziyaret

Migros işçilerine yapılan ziyaretin sonrasında Direnen CPS Otomotiv işçilerine de ziyarette bulunuldu.

Ziyarete ilişkin yapılan paylaşımda, "Direnen CPS Otomotiv işçilerini ziyaret ederek hem emekçi kadınlar gününü kutladık hem de mücadelelerine desteğimizi sunduk" denildi.

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