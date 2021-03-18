TKP'den 18 Mart açıklaması: Çanakkale emperyalizme, işbirlikçilerine geçit vermeyecek

Türkiye Komünist Partisi Çanakkale İl Örgütü, 18 Mart'ın 106'ıncı yıldönümü dolayısıyla bir açıklama yayımladı.

“Çanakkale emperyalizme, işbirlikçilerine geçit vermeyecek!!" başlıklı açıklamada, “Bizler, bu toprakların, bu tarihin, bu mücadelenin, bu zaferin gerçek sahipleri, 106 yıl sonra, tekrar üstelik sadece işgalcilere değil; işbirlikçilere, gericilere, patronlara karşı hep birlikte DEFOL diyerek, bu saldırıyı püskürteceğimizi dosta düşmana ilan ediyoruz. Çanakkale rantın kalesi olmayacak! Çanakkale emperyalizme, işbirlikçilerine geçit vermeyecek!” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın tam metni şu şekilde:

Çanakkale emperyalizme, işbirlikçilerine geçit vermeyecek!

Çanakkale Savaşı her yıl olduğu gibi bu yıl da hurafelerle dolu söylemlerle iktidarın gerici karakterine destek yaptığı bir gün olarak değerlendiriliyor. Her fırsatta ülkemizin ilerici değerlerine saldırmakta beis görmeyen iktidar, 18 Mart’ı da gericilik pompalamak için kullanıyor. Anadolu halkının emperyalist işgale direnişini silikleştiriyor.

Çanakkale Savaşı, dönemin emperyalist güçlerine karşı tüm ağır koşullara rağmen direnen yoksul halk çocuklarının, vatansever genç subayların savaşıdır. Bu savaşın öğrettiği derslerden biri de halkın mücadeleyle kazandıklarının yerli işbirlikçiler tarafından emperyalizme teslim edilebileceğidir.

Bu büyük mücadelenin üzerine düşürülmek istenen gölge ile sadece tarihimizin üstü örtülmeye çalışılmıyor. Kentimizin her bir köşesinin, yer altı ve yerüstü zenginliklerinin, madenlerinin, sahillerinin, tarlalarının yani sermayeye sunulan rantının da görünmez hale gelmesi amaçlanıyor.

AKP’nin “Çanakkale ruhu” dediği, kentimizi sermayeye peşkeş çekmektir. AKP’nin “ecdat sevgisi” tarihi fantastik hikâyelerle yeniden kurgulamaktır.

Bu saldırılar, elbette sadece kentimize özgü değildir. Ülkemize, ülkemiz emekçilerine dönük aymaz saldırıların bir parçasıdır.

Dinci safsataların propaganda edildiği 18 Mart’lar, Çanakkale’ye yapılan güncel saldırıyı görünmez hale getiremeyecek. 1915’ de emperyalist işgale, tüm Anadolu’nun desteğiyle teslim olmayan şehrimiz, bu gün de yerli-yabancı tüm işgalcileri karşı duracaktır.

AKP’nin mistik yalanlarla ikna etmeye çalıştığı halkımız bu gün işgallerin askeri çıkarmalarla değil, yerli ve yabancı sermaye tarafından yapıldığını biliyor.

Sermaye, AKP iktidarı eliyle Çanakkale’yi gericiliğe teslim etmek ve rantın kalesi yapmak için var gücüyle saldırıyor.

Bizler, bu toprakların, bu tarihin, bu mücadelenin, bu zaferin gerçek sahipleri, 106 yıl sonra, tekrar üstelik sadece işgalcilere değil; işbirlikçilere, gericilere, patronlara karşı hep birlikte DEFOL diyerek, bu saldırıyı püskürteceğimizi dosta düşmana ilan ediyoruz.

Çanakkale rantın kalesi olmayacak!

Çanakkale emperyalizme, işbirlikçilerine geçit vermeyecek!

TKP Çanakkale İl Örgütü