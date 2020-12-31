TKP yeni yıla direnişle giren işçileri ziyaret etti

Türkiye Komünist Partisi yeni yıla girerken İstanbul'da direnişte olan Uzel Makina ve PTT işçilerine ve İzmit Çayırova'da direnişte olan Baldur işçilerine ziyarette bulundu.

"Eşitlik ve özgürlük için: İşçiler birleşin, iktidara yerleşin" yazılı bir pankartla işçileri ziyaret eden TKP üyeleri, dayanışma dileklerini ilettiler.

İlk olarak 26 aydır direnişe devam eden Uzel Makina işçileri ziyaret edildi. Ziyaret sırasında Nakliyat İş Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu direnişi anlatan bir konuşma yaptı. Küçükosmanoğlu'nun konuşmasından sonra Türkiye Komünist Partisi İstanbul İl Örgütü adına Selahattin Kural açıklamalarda bulundu.

"2021 yılına girerken Uzel Makina işçilerinin mücadelesini salamıyoruz" diyen Kural, "İşçi sınıfı 2020'yi iyi anmıyor. İşçiler bir yandan salgın ve depremle uğraşırken bir yandan da patronların fırsatçılıklarıyla karşı karşıya kaldılar. Tüm bunlara, patron saldırılarına karşı işçiler mücadeleyi büyüttü. Dayanışma ağları ve işyeri komiteleriyle mücadele etti. Özel okul öğretmenleri, inşaat işçileri, kafe-bar emekçileri tüm sektörlerden işçiler hakları için mücadele ettiler. Bu mücadeleler umuduzu büyütüyor. 2021'e girerken eşitsizlik üreten bu düzenin yıkılması için, eşit özgür bir ülke kurmak için örgütlenilmeli" şeklinde konuştu.

PTT işçilerine ziyaret

TKP İstanbul İl Örgütü sendika üyesi oldukları için işten çıkarılan PTT işçilerinin direnişine de dayanışma ziyaretinde bulundu.

PTT-Sen işçileri 17 gündür işe iade talebiyle İzmir’de ve İstanbul’da PTT müdürlükleri önünde oturma eylemi yapıyor.

TKP İstanbul İl Örgütü 2021'i mücadeleyle karşılayan PTT işçisiyle dayanışmak için İstanbul Sirkeci’de bulunan PTT Başmüdürlüğü önündeki direniş alanına ziyarette bulundu. Direnişteki işçiler haklarını alana kadar mücadele etmeye devam etmekte kararlı olduklarını yinelediler.

Baldur işçilerine ziyaret

İzmit Çayırova'da direnişte olan Baldur Süspansiyon işçilerine de dayanışma ziyaretinde bulunuldu.

TKP Gebze İlçe Örgütü adına konuşan Murat Salamcı, Baldur işçilerinin bu mücadelesinin 2021'de başka fabrikalara da yayılması ile kavganın kazanılabileceğini, asıl olanın yoksulluk ve açlık üreten bu düzenden kurtulmak olduğunu söyledi.

Birleşik Metal-İş 2 Nolu Şube adına konuşan Şube Başkanı Necmettin Aydın ise Baldur'da işçilerin asgari ücret ile çalıştırıldığını, iş güvenliği önlemleri alınmadığı için işçilerin uzuv kaybı yaşadığını, buna karşın örgütlenen işçilere ise işten çıkarma ve ücretsiz iznin reva görüldüğünü söyledi.

Aydın, emek dostları ile birlikte bu mücadeleyi büyütmeye devam edip, fabrikaya sendikayı sokacaklarını dile getirdi.