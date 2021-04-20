TKP üyesi şair ve yazar Abdullah Nefes yaşamını yitirdi

Sosyalizm mücadelesinin emektarlarından olan şair ve yazar Abdullah Nefes, hastalığı dolayısıyla tedavi gördüğü hastanede bu akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

Hayatı boyunca örgütlü olarak sosyalizm mücadelesinin içinde bulunan, mücadeleye 1963 yılında TİP’te başlayan Nefes, uzun yıllardır TKP üyesi olarak mücadelesini sürdürüyordu.

Abdullah Nefes kimdir?

20 Ekim 1941 yılında Ilgaz’da dünyaya gelen Nefes, üniversite eğitimini Ankara’da DTCF’de ve Hukuk Fakültesi’nde aldı.

Genç yaşından itibaren çok sayıda şiir kaleme aldı.

İlk şiirleri ve hikayeleri Varlık, Dost, Yeşil, Ilgaz, Çağrı, Yelken, Evrim, Dönem, Elif, Edebiyat ve Eleştiri, Sanat Emeği gibi dergilerde yayımlandı.

1964 yılında Sosyal Adalet Dergisi ve yayınlarına yazı işleri müdürlüğü yaptı.

1966 yılında Dönüşüm dergisinin sahibi olarak sorumlu yazı işleri müdürlüğünü üstlendi.

1969 yılında Ser yayınlarının kuruluşunda yer aldı.

Türkiye İşçi Partisi’ne üye olan Nefes, daha sonra Ankara’da parti yöneticiliği görevleri de üstlendi.

1971 yılında tutuklanan Nefes, üç yıl tutuklu kaldı. Mücadelesini çeşitli dergiler çıkarak ve kurduğu yayınevleri ile de sürdüren Nefes, Türkiye Yazarlar Sendikası’nda da uzun yıllar yöneticilik görevlerinde bulundu.

1990 yılında üç kitap gerekçe gösterilerek DGM’de yargılandı.

Yaşamı boyunca çok sayıda kitaba imza atan Nefes, birçok araştırma ve derleme kitabı da çıkardı.

Abdullah Nefes, Ankara Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’ne de uzun yıllar çeşitli düzeylerde katkı sunarak emek verdi.

TKP'den açıklama

TKP, Abdullah Nefes'in yaşamını yitirmesinin ardından bir açıklama yayımladı.

Açıklama şöyle:

Abdullah Nefes’i kaybettik…

Üretken ve mücadeleci bir komünisti yitirdik…

Yoldaşımız, TKP üyesi, değerli edebiyatçımız Abdullah Nefes’i kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz.

Ailesinin, yoldaşlarının ve dostlarının başı sağ olsun.