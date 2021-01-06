TKP üyesi Celalettin Kesim Berlin’de anıldı

5 Ocak 1980’de öldürülen TKP üyesi Celalettin Kesim için TKP Berlin Örgütü Kottbusser Tor Meydanındaki anıtı başında bir anma töreni düzenledi. Berlin saati ile 17:00’da gerçekleşen anmaya Yunanistan Komünist Partisi de katıldı.

5 Ocak 1980’de, Türkiye’de gerçekleşebilecek olası bir darbeye karşı bildiri dağıtan ve gazete satan TKP üyelerine Mevlana Camii’den bıçak ve satırlarla çıkan bir grup faşist, Celalettin Kesim ve diğer TKP üyelerini yaralamış, Celalettin Kesim ise hastaneye giderken hayatını kaybetmişti.

TKP'liler okudukları bildiride ülkücü ve dinci tetikçilerin 1980 öncesi dönemde solun önünü kesmek için kullanıldığını, AKP-MHP koalisyonunun bir kez daha Sedat Peker, Alaattin Çakıcı gibi mafyalar yoluyla solu ve muhalefeti sindirmeye çalıştığını belirttiler. Avrupa’da ülkücü ve tarikat yapılanmalarının bir an önce yasaklanması çağrısında bulundular.