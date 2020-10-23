TKP üyesi Ali Demir tahliye edildi

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret suçlamasıyla tutuklu yargılanan TKP üyesi Ali Demir bu akşam tahliye edildi.

Demir 23 Eylül sabahı evinden gözaltına alınmasının ardından tutuklanmıştı.

TKP Bursa İl Örgütü'nden yapılan açıklamada "büyük bir hukuksuzluk örneği olarak tutuklu yargılanan Demir’in tahliyesi için yapılan iki başvuru da reddedilmişti. İkameti bilinen, kaçma şüphesi bulunmayan, en üst sınırdan ceza alsa bile adli kontrolle serbest kalacak olan bir insanın yaşı gereği risk grubunda olması da göz ardı edilerek tutuklu yargılanmasına itiraz eden TKP avukatları bugünkü duruşmada aynı yöndeki taleplerini yinelediler ve bu kez tahliye kararı verildi" denildi.

Açıklamada "Yoldaşımızın keyfi şekilde tutuklandığı gün yaptığımız açıklamada da belirttiğimiz gibi yaşananları iktidara dönük eleştirilerin bastırılması için sürdürülen umutsuz çabanın bir parçası olarak görüyoruz. Bir aylık tutukluluğunun ardından yeniden partisine kavuşan Ali yoldaşımızla birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.