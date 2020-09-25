'TKP üyesi Ali Demir serbest bırakılmalıdır'

Türkiye Komünist Partisi üyesi 64 yaşındaki Ali Demir önceki gün evine yapılan baskınla gözaltına alındı ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TKP Bursa İl Örgütü'nden yapılan açıklamada "Parti avukatlarımız aracılığıyla tutukluluğuna itiraz ettiğimiz yoldaşımız Ali Demir derhal serbest bırakılmalıdır" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"23 Eylül sabahı evine yapılan baskınla gözaltına alınan ve cumhurbaşkanına hakaretle suçlanan parti üyemiz Ali Demir, ifadesinin alınmasının ardından sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir.

Yıllardır yaşadığı Yenişehir'de ikameti bilinen, kaçma şüphesi bulunmayan, üstelik en üst sınırdan ceza alsa bile adli kontrolle serbest kalacak olan yoldaşımızın tutuklu yargılanması kararı keyfiyete dayanmaktadır, hukuksuzdur. İktidara yönelik her türden eleştiri cumhurbaşkanına hakaret kapsamına alınarak rutin bir cezalandırma işlemi uygulanmaktadır. Bu asla kabul edilemez!

TKP üyesi Ali Demir 64 yaşındadır, devam eden salgın nedeniyle risk grubundadır ve bu hukuksuz alıkonulma ile parti üyemizin sağlığı da hiçe sayılmaktadır.

Bu hukuksuz ve baskıcı adımlara daha büyük bir örgütlenme ile yanıt vereceğimizi açıkça ilan ediyoruz. Parti avukatlarımız aracılığıyla tutukluluğuna itiraz ettiğimiz yoldaşımız Ali Demir derhal serbest bırakılmalıdır!

Türkiye Komünist Partisi

Bursa İl Örgütü"