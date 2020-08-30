TKP Selvilitepe Semt Evi açıldı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Sevilitepe Semt Evi açıldı.

Semt evi sorumlusu Turgay Tunç açılışta yaptığı konuşmada "TKP’nin var ettiği, 8 aylık bir çalışmanın sonucunda Selvilitepe Semt Evi’ni açtık. Pandemi nedeniyle zor bir süreç oldu. Tüm mahalleliyle tadilatından tamiratına seferber olduk" dedi.

Daha sonra söz alan TKP Merkez Komite üyesi Başar Özer, açılış gününün çok özel bir güne denk geldiğini, bu günün emperyalizme karşı bir zaferin yıldönümü olan 30 Ağustos olduğunu belirtti. Özer, TKP’nin son Türkiye konferansında Birlik Sendikası ve Dayanışma Meclisi kurulması kararlarının alındığını hatırlattı. Özer, “TKP’ye henüz katılmamış dostlarımıza bir çift sözümüz var. Bu yaptıklarımız sizleri yansıtıyorsa, yaptıklarımızda kendinizi görüyorsanız fazla söze gerek yok. Gelin birlikte yürüyelim!“ dedi.