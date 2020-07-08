TKP Manisa İl Örgütü'nden su zamlarına karşı imza kampanyası: 'Bu soyguna seyirci kalmayacağız'

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Manisa İl Örgütü, Manisa halkının tepkisini çeken su faturası soygununa itiraz etmek için bir imza kampanyası başlattı. 2019 Yerel seçimlerinden sonra %35 oranında zamlanan su faturaları, 2020 itibariyle her ay tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) oranında otomatik olarak artarak pandemi nedeniyle sayaçların okunmaması da bahane edilerek Haziran ayında fahiş rakamlara ulaştı. Beyaz Fil önünde stand açan TKP Manisa İl Örgütü tüm halkı su faturalarına itiraz etmeye davet etti.

TKP Manisa İl Başkanı Tülay Karaoğlu yaptığı açıklamada, "Emekçilerin su faturalarıyla soyulmasına müsaade etmeyeceğiz. 2324 TL asgari ücretle geçinmeye çalışan bir işçinin aylık 300-400 TL’lere varan su faturasına mahkum edilmesi kabul edilecek bir şey değil" dedi.

'Soygunu kabul etmiyoruz'

"Kazıklanıyoruz! Su faturalarını kabul etmiyoruz" başlıklı açıklamanın tam metni ise şöyle:

"Pandemi süresince yaşadığımız onca sıkıntının yanında, Manisalılar olarak bir de su faturası şoku yaşadık. Siz de su faturalarınızı görünce donup kalmadınız mı?

2019 seçimleri öncesi “Suya zam yok” vaadiyle Manisalılardan oy isteyen ve seçimi kazandıktan sonra suya %34 zam yapan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı, şimdi de zamları otomatiğe bağlamış. 2020 yılı su tarifesi artık her ay TÜFE miktarı üzerinden otomatik olarak zamlanıyor.

Otomatik zam: Başka hiçbir belediyede böyle bir uygulama yok. Ocak ayında 3,92 TL, Şubat ayında 3,95 TL olan birinci kademe su tarifesi, Haziran ayında 4,06 TL olmuş.

Bu zamlardan kimse söz etmiyor. Bu süreçte herkes evde olduğu için tüketimin arttığını, su faturalarının bundan dolayı yüksek geldiğini söylüyorlar. Aklımızla dalga geçiyorlar. Manisa’da fabrikalarda üretimler durmadı. Yine binlerce insan işinin başındaydı, işten çıkarılanlar hariç.

Ayrıca utanmadan halkın sağlığını koruması için su kullanımını artırmasını, cezalandırılması gereken bir suçmuş gibi açıklamak kamu hizmeti vermekle görevli olan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve MASKİ Müdürü'nü aklamaz.

Onlar sadece büyük projelerin nasıl kârlar sağladığını görürler ve bununla övünürler. İşçinin, memurun, işsizin veya öğrencinin ay sonunu nasıl getirdiğini göremezler. 3 ay boyunca işsiz kalmak nedir bilmezler. Onlar 3 yılda nasıl büyük binalar diktiklerini, o binalar için kime ne kadar para ödediklerini bilirler. Onlar sadece büyükleri görürler.

Ama farkında olmadıkları bir şey var. Bu soyguna seyirci kalmayacağız. Manisa halkı olarak toplu faturalandırmayı ve otomatiğe bağlanan bu soygunu kabul etmiyoruz.

Emekçilerin fatura yükünden kurtulabilmesi için talep ediyoruz: