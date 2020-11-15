TKP Manisa İl Örgütü: Siyasi çalışmalarımız engellenemez

Türkiye Komünist Partisi'nin haftalık yayını Boyun Eğme dergisi dağıtımı için meydanlara çıkan TKP Manisa İl Örgütü üyeleri, pandemi mazeret gösterilerek güvenlik güçlerince engellenmeye çalışılıyor.

TKP Manisa İl Örgütü, pandemi sürecinde il hıfzıssıhha kurulları tarafından alınan kararlar arasında sokakta broşür, el ilanı vb. dağıtımının yasaklanmasının da bulunabildiğini ancak bu kararın siyasi parti faaliyetlerinin kısıtlanması anlamı taşımadığını açıkladı.

Buna rağmen TKP üyelerinin alana çıkıp Boyun Eğme dergisi dağıtımı yaparlarken güvenlik güçlerince sık sık engellenmek istendiğini bildiren TKP Manisa İl Örgütü'nden yapılan açıklamada "Biz tüm diğer partiler gibi siyasi çalışmalarına devam etmekte, pandemi nedeniyle de maske, mesafe ve hijyen gibi tüm önlemleri fazlasıyla alarak siyasi çalışmalarımızı sürdürmekteyken, her ne hikmetse güvenlik güçlerince engellenmeye çalışılıyoruz. Gerekçe olarak da il hıfzıssıhha kurulunun kararları gösterilmekle beraber, başka hiçbir partiye uygulanmayan bu yasakçı tavrı asla onaylamıyoruz. Herkes bilmeli ki siyasi çalışma yapmamız engellenemez. Pandemi önlemlerimizi de diğer herkesten daha fazla alarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz" denildi.