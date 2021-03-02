TKP Karaçoban: Memleketi zorbalıkla yönetemezsiniz

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Karaçoban İlçe Örgütü, Erzurum'un Karaçoban ilçesinin Belediye Başkanı Halit Uğun'un gözaltına alınmasına ve belediyeye kayyum atanmasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, göz altı ve kayyum atamasının takipçisi olunacağı belirtildi.

Açıklama şöyle:

"Erzurum Karaçoban İlçesi Belediye Başkanı Halit Uğun sabah saatlerinde göz altına alındı.

AKP, seçilemediği yerel yönetimlerde HDP'li birçok Belediye Başkanı'nı ve çalışanını göstermelik sebeplerle göz altına alıp kayyum atamaları için zemin oluşturmaktadır.

Karaçoban halkı da benzer bir oyuna şahitlik etti bu sabah.

Gericiliğe, sömürüye ve zulme karşı mücadelemizde TKP Karaçoban İlçe Örgütü olarak, ilçemizdeki hukuk dışı bu göz altı ve kayyum atamasının takipçisi olacağımızı ilan ediyor ve zorbalığa boyun eğmeyeceğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz."