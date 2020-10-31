TKP, İzmir'de dayanışmayı büyütüyor

İzmir'de meydana gelen depremin ardından Türkiye Komünist Partisi (TKP) en çok yıkımın olduğu Bayraklı'da dayanışma masası açtı.

Kriz masası oluşturan TKP, yıkımın yaşandığı mahallelerden Adalet Mahallesi'nde yurttaşların ihtiyacı olabilecek yiyecek-içecek ve battaniye gibi malzeme dağıtımı yapıyor.

TKP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşım şöyle:

"Dayanışma masamızı Bayraklı Adalet Mahallesi Şehit Bülent Kıyanç Parkı'nda açtık. Yiyecek, içecek, battaniye ihtiyacı bulunuyor. Destek olmak isteyen tüm yurttaşlarımızı kriz masasıyla iletişime geçmeye çağırıyoruz.

TKP İzmir Kriz Masası: 0554 826 16 31"