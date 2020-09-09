TKP İzmir İl Örgütü'nden işgalden kurtuluşun yıldönümünde açıklama

Türkiye Komünist Partisi (TKP) İzmir İl Örgütü, İzmir’in işgalden kurtuluşunun 98. yıldönümü vesilesiyle bir açıklama yayımladı.

Açıklama şöyle:

98 yıl önce bugün, emperyalizmin hesapları Akdeniz’in sularında boğulduğunda, kurtuluşun devrimci iradesinin ufkunda bağımsız bir Cumhuriyet kurmak vardı.

Kurtuluşa hayat veren fikirler, iktidardaki patron sınıfının elinde un ufak edildi. Yurtta ve dünyada barış talebiyle yola çıkan Cumhuriyet'in, bugün Akdeniz'de savaş gündeminin içine düşmesi bu durumu doğrulamaktadır.

Örgütsüz bir toplumda, kuralsız bir emek sömürüsü ve kontrolsüz bir kamu yağmasıyla iyice palazlanan Türkiye patron sınıfı, dünyanın sömürücüler tarafından yeniden paylaşılmasında kendine daha fazla pay ayrılmasını istiyor. Ona bu kuralsız ve kontrolsüz emek cehennemini bahşeden siyasi iktidar da, bu istek doğrultusunda ülkemizi diğer sömürücü devletlerle aynı lige sokmak için oyunbozan, arsız ve cüretkâr bir dış politika izliyor. Yunan patron sınıfının ise tarihsel bir alışkanlıkla daha büyük aktörleri arkasına alarak benzer rollere soyunduğunu görüyoruz.

98 yıl önce Anadolu’nun işgalini emperyalist bir macera olarak görüp, buna karşı koyan Yunan komünistleri ile Kurtuluş’a katılıp onu toplumsal bir kurtuluşla da taçlandırmak isteyen Türkiye komünistleri ise kendi halklarına gerçeği haykırmaya devam ediyor.

Bu düzeni değiştirmeden, emperyalizmi ortadan kaldırmadan kalıcı bir kurtuluş da mümkün değildir!

Kentimizin işgalden kurtuluşunun 98. yılında TKP’ye omuz verin, bu sömürü düzeninden kurtulalım!