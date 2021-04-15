TKP Genel Sekreteri Okuyan'dan Küba Komünist Partisi'ne kongre mesajı

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, 16-19 Nisan 2021 tarihlerinde toplanacak olan Küba Komünist Partisi 8. Kongresi'ne bir selamlama mesajı gönderdi. Türkiyeli komünistlerin ve Türkiye işçi sınfının Küba'nın yanında olmaya devam edeceğini vurgulayan Okuyan, sosyalist Küba'yı günümüze taşıyan değerlerin, partinin ilkelerinin ve etik yaklaşımının ne kadar önemli olduğunun bugün daha iyi anlaşıldığını ifade etti.
Aylardır hazırlanılan Kongre, önümüzdeki dönemin stratejisini ve merkezi kadrolarını da belirleyecek.
Selamlamanın tam metni şöyle: