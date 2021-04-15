TKP Genel Sekreteri Okuyan'dan Küba Komünist Partisi'ne kongre mesajı

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, 16-19 Nisan 2021 tarihlerinde toplanacak olan Küba Komünist Partisi 8. Kongresi'ne bir selamlama mesajı gönderdi. Türkiyeli komünistlerin ve Türkiye işçi sınfının Küba'nın yanında olmaya devam edeceğini vurgulayan Okuyan, sosyalist Küba'yı günümüze taşıyan değerlerin, partinin ilkelerinin ve etik yaklaşımının ne kadar önemli olduğunun bugün daha iyi anlaşıldığını ifade etti.

Aylardır hazırlanılan Kongre, önümüzdeki dönemin stratejisini ve merkezi kadrolarını da belirleyecek.

Selamlamanın tam metni şöyle:

Küba Komünist Partisi Merkez Komitesi’ne

Değerli yoldaşlar, Küba’nın yurtsever savaşçıları,

Yıllardır ama özellikle Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından çok zor ve özel koşullarda sürdürmekte olduğunuz mücadele dünyanın bütün ezilenleri ve yoksulları için ilham ve umut kaynağı olmaktadır. Küba’nın devrim ve sosyalizm idealinde inat ve ısrar etmesi kuşkusuz öncelikle Küba halkının kazanımıdır. ABD emperyalizminin haksız ve kirli politikalarının yarattığı benzersiz sıkıntılara karşın Küba’da devrimden bu yana kat edilen yol tarihsel önemdedir. Küba vatandaşları eğitim ve sağlık gibi alanlarda tüm toplumu içine alan eşitlikçi uygulamaların yanı sıra, siyasete katılım kanallarının genişliği ve örgütlü bir toplumun parçası olmak gibi ayrıcalıklara da sahipler.

Ancak sosyalist Küba’nın varlığı yalnızca Kübalılar değil, emperyalizmin egemen olduğu dünyanın dört bir yanında adalet ve eşitlik arayışı içindeki yüz milyonlarca kişi için de eşsiz bir enerji kaynağı olmaya devam etmekte. Tam da bu noktada Küba Komünist Partisi ve Küba Devleti’nin uluslararası alandaki ilkeli tutumu ve temsil ettiği yüksek etik değerlerin, insanlığın devrimci birikimi açısından son derece özgün bir katkı olduğunu belirtmemiz gerekiyor.

Küba Devrimi’nin önderi Fidel Castro Ruz’un siyaset üslubuna da açık bir biçimde yansıyan bu etik değerlerin, kapitalizmin çürütücü etkisine direnebilmek için ne kadar yaşamsal olduğunu özellikle bu son otuz yılda daha iyi anlamış olduk. Devrimci bir program, yaratıcı ve gelişkin bir marksist-leninist teori, kolektif bir iradeyi temsil eden öncü örgütlenme kadar moral alanda da devrimci bir çizgi tutturmak önümüzdeki zorlu yıllarda başarının anahtarı durumunda.

Sevgili yoldaşlar,

Küba Komünist Partisi’nin 8. Kongresi’nin ablukanın ürünü ağır ekonomik sorunları çözmek ya da en azından hafifletmek için arayış içinde olunan bir dönemde gerçekleştiğinin farkındayız. Küba sosyalizminin “ideal” olanı değil “mümkün” olanı korumaya çalıştığı bu dönemde koşulların izin verdiği en devrimci politikalara imza atacağından en küçük bir kuşkumuz bulunmuyor. Bu bağlamda risklerini iyi bildiğiniz kimi kararlar almak zorunda kaldığınızı biliyoruz.

Küba halkının soylu mücadelesiyle her tür dayanışmayı sürdürürken, Küba Komünist Partisi’ni “gerçekçi” bazı kararlar almaya yönelten uluslararası koşulların değişmesi, güçler dengesinde uluslararası tekeller lehine oluşan asimetrinin ortadan kalması için kendi coğrafyamızda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyoruz.

Türkiye Komünist Partisi 1920’de kurulduğundan bu yana olağanüstü zor koşullarda mücadele eden bir parti olarak, devrimci görevlerin ortaya çıkardığı muazzam zorluklardan kaçacak değildir. Ortak tarihimizde gerçekçilik adına teslim olanların, emperyalizmle uzlaşanların, emekçi halka ihanet edenlerin yarattığı kirliliğin parçası olmayacağız.

Bu kararlılıkla Küba Komünist Partisi’nin 8. Kongresi’ni selamlıyoruz. Türkiyeli komünistler, Türkiye işçi sınıfı, Küba halkının yanında durmaya devam edecektir.

Yolunuz açık olsun yoldaşlar!

Zafere kadar daima!

Türkiye Komünist Partisi Merkez Komite adına

Genel Sekreter Kemal Okuyan