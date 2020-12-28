TKP Genel Sekreteri Okuyan aşı için gönüllü olduğunu açıkladı

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan koronavirüs aşısı için gönüllü olduğunu açıkladı.

soL TV'de Enver Aysever'in sorularını yanıtlayan Okuyan, koronavirüs aşısı için gönüllü olarak yazıldığını, önümüzdeki günlerde aşı olmayı beklediğini söyledi.

Aşı konusunda dünyada bütün şirketlerin birbirlerine çelme takmaya çalıştığı bir dönemden geçildiğini belirten Okuyan "Ben çok net söyleyeyim. Bu Çin aşısıyla ilgili son günlerde yaşanan belirsizliklerin bir bölümü ilaç tekelleri tarafından yaratılmış durumda. Muazzam bir baskı var. Türkiye'de hükümete dönük de bir baskı var. Şu kadarını söyleyeyim. Türkiye gibi önemli bir ülkede batıdaki alışılmış olan ilaç şirketlerinin dışında bir aşının yaygın kullanımını istemiyorlar. Ben burada 'Çin aşısı, şu aşı iyidir' anlamında bir şey söylemiyorum. Zaten kapitalizmin mantıksızlığı, burada işbirliği yerine rekabetin hatta keskin bir mücadelenin gündeme geliyor olması. Çok acıdır, insanlar yaşam mücadelesi verirken ilaç şirketleri birbirlerinden bilgi saklıyorlar, birbirlerinin başarısını sabote etmeye çalışıyorlar. Olan budur" dedi.

Bu yüzden insanlığın koronavirüse karşı mücadelesinde önemli kurtuluş yollarından biri olan aşı ve belki sonrasında ilaç konusunda da ciddi endişeleri olduğunu belirten Okuyan "Aşıya güvenmeme anlamında bir şeyden söz etmiyorum. Ben şirketlere güvenmiyorum. Yani kâr odaklı şirketlere ve hükümetlerin bu şirketler karşısındaki acizliğine güvenmiyorum. Ama dediğim gibi ben bir sorumlu siyasetçi olarak -zaten biz de kendi partimizde arkadaşlarımıza 'aşı olmalısınız' diyoruz- ve dediğim gibi ben de aşı olacağım. Hiç bu konuda tereddütüm de olmayacak" dedi.

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