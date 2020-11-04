TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan Yön Radyo'ya konuk oluyor

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan bugün 17.30’da Yön Radyo’da Ulaş Can’ın sunduğu Bizim Stüdyo programının konuğu oluyor.

Programda, "Afetlerde, salgınlarda neden yoksul halk ölüyor?", "Ölümler sınıfsal mı?" ve "Çare ne?" soruları tartışılacak.