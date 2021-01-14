TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan Tele 1 TV'ye konuk oluyor

➤MHP, "HDP kapatılsın" derken, AKP'nin sessizliği ne anlama geliyor?

➤İhtiyaç olan 130 milyon doz aşı nereden ve nasıl sağlanacak?@GOKHANKAZBEK'in konukları; @alper_tas, @ErcmentAkdeniz, @OkuyanKemal ve @SezaiTemelli oluyor.



Türkiye'nin Gündemi, saat 21.00'da pic.twitter.com/7ueAL8lALW