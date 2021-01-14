TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan Tele 1 TV'ye konuk oluyor

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan bu akşam 21.00’de Tele1 TV’ye konuk oluyor.
EMEP Genel Başkanı Ercüment karadeniz, HDP milletvekili Sezai Temelli ve Sol Parti PM üyesi Alper Taş'ın da katılacağı programda gündem başlıkları şöyle olacak:
- MHP, "HDP kapatılsın" derken, AKP'nin sessizliği ne anlama geliyor?
- İhtiyaç olan 130 milyon doz aşı nereden ve nasıl sağlanacak?
➤MHP, "HDP kapatılsın" derken, AKP'nin sessizliği ne anlama geliyor?— Tele1 TV - #Tele1Susturulamaz (@tele1comtr) January 14, 2021
➤İhtiyaç olan 130 milyon doz aşı nereden ve nasıl sağlanacak?@GOKHANKAZBEK'in konukları; @alper_tas, @ErcmentAkdeniz, @OkuyanKemal ve @SezaiTemelli oluyor.
Türkiye'nin Gündemi, saat 21.00'da pic.twitter.com/7ueAL8lALW