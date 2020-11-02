TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan Babıali TV’ye konuk oluyor

Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan saat 17.00’de Babıali TV’ye konuk oluyor.

Haber Merkezi

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan bugün saat 17.00’de Babıali TV’ye konuk oluyor.

Okuyan, Depremin Görünmeyenleri başlığında programa konuk olacak.

Program, saat 17.00'den itibaren Babıali TV'nin Youtube kanalından canlı olarak izlenebilir.