TKP Çanakkale: Omuz ver, talanı durduralım

Türkiye Komünist Partisi (TKP), Kazdağları direnişinin birinci yıldönümünde Çanakkale'de uygulanan eylem yasağına ve gözaltılara tepki gösterdi.

TKP Çanakkale İl Örgütü'nden yapılan açıklamada Valiliğin eylem yasağı kararının Kaz Dağları çadırlı direnişin başladığı tarihte yapılacak etkinlikleri ve siyasi iktidara karşı söylenecek her sözü engellemeyi amaçladığı belirtildi.

"Valilik yasağı derhal kalkmalı, gözaltına alınanlar serbest bırakılmalıdır" denilen açıklamada "Yağma düzenine karşı, tek gerçekçi seçenek Sosyalist Türkiye' dir. Sosyalizm için mücadeleye omuz verin, talanı durduralım" çağrısında bulunuldu.

Açıklama şöyle:

"OMUZ VER, TALANI DURDURALIM!

Siyanürlü altın madeni projesi ile Çanakkale-Kirazlı’ da 350.000 civarı ağaç, Alamos Gold şirketi tarafından yok edildi. Bir yıl önce Balaban mevkiinde talana karşı kurulan çadırlarla yeni bir boyut kazanan direniş, yalnızca Çanakkale halkının değil, ülkenin her yerinde pek çok insanın desteğini aldı.

Mücadele, sadece bir şirkete karşı değil, dünyanın her köşesini işgal eden çok uluslu tüm şirketlere ve onların iktidardaki işbirlikçilerine karşı devam ediyor.

Bugün, Çanakkale Valiliği her türlü miting, gösteri yürüyüşü, protesto eylemi, basın açıklaması, stant kurma, bildiri dağıtımı yapılmasını yasaklamasının amacı, Kaz Dağları çadırlı direnişin başladığı '24 temmuz' tarihinde yapılacak etkinlikleri ve siyasi iktidara karşı söylenecek her sözü engellemektir.

Valilik yasağı derhal kalkmalı, gözaltına alınanlar serbest bırakılmalıdır.

Sokakları, meydanları, yaşamı, Cumhuriyet ve laiklik düşmanlarına, yobazlara, kadın düşmanlarına, doğa talancılarına terk etmeyeceğiz.

Ülkemizin başına çöken karanlığın, işçi ölümlerinin, kadın cinayetlerinin, yoksulluğun, talanın kaynağı bu düzendir.

Ülkemizin tüm doğal kaynaklarını, tarihi yerlerini, verimli arazilerini, rant ve talan için patronların hizmetine sunan iktidar, ülkemizin dört köşesinde yeni doğa felaketlerine de imza atmakta kararlı görünüyor.

Kirazlı’ da yaşanan talan, yalnızca AKP’ de yanlış karar veren siyasi aktörlerin değil, bizzat AKP ve düzenin kendisidir. Karar siyasidir, karar patronların çıkarınadır.

Ülkemizin kaynakları, geleceği, düzeni yöneten sermaye egemenliği ve temsilcilerinin insafına bırakılamaz. Bu düzenden kurtulmadan ne doğa talanını önleyebilir ne de ülkemizin üstüne çöken bu karanlık sisi dağıtabiliriz.

Yağma düzenine karşı, tek gerçekçi seçenek Sosyalist Türkiye' dir.

Sosyalizm için mücadeleye,

Omuz verin, talanı durduralım.

Omuz verin, emperyalist şirketleri ve işbirlikçilerini ülkemizden kovalım.

Omuz verin, ülkemizin kaynaklarını emekçilerin çıkarları için seferber edelim.

Omuz verin, bu köhne, çürümüş düzeni yıkalım.

TKP ÇANAKKALE İL ÖRGÜTÜ"