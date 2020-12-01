TKP: Bunun adı düzenleme değil; bozgunculuk!

İstanbul Marmaray'da aktarma indirimi yarından itibaren kaldırılıyor. İstanbullular, yarından itibaren Marmaray'da ne kadar durak gittiği fark etmeksizin 7 lira ücret ödeyecek.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) İstanbul İl Örgütü, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

"Bunun adı düzenleme değil; bozgunculuk!" başlıklı açıklama şöyle:

Yarından itibaren Marmaray'da seyahat eden İstanbullular, ne kadar durak gittiği fark etmeksizin 7,00 TL ücret ödeyecek.

Pandemiyle birlikte yoksulluğu giderek artan halkın sırtına bir yük de toplu ulaşımdan geldi. Günde binlerce emekçinin kullandığı Marmaray hattı artık ücret iadesi vermeyecek.

Emekçilerin haklarını gasp etmeye alıştılar ama emekçiler bu sömürü koşullarına alışmayacak.

Bu düzeni mutlaka değiştireceğiz.

Toplu ulaşımın pahalılaşmasına karşı ücretsiz ulaşım talebimizi daha fazla dile getireceğiz. Haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz, haklarımız için örgütleneceğiz.