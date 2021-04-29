TKP bugün katılacağı 1 Mayıs buluşmalarını duyurdu

Türkiye Komünist Partisi (TKP) geçtiğimiz günlerde “Bu Büyük Haksızlığa Son Vermek İçin Yürüyoruz” başlığıyla halkın taleplerini dile getirdiği bir açıklama yapmıştı.

Açıklamanın ardından 1 Mayıs'a yaklaşırken emekçiler çok sayıda noktada buluşmaya devam ediyor.

TKP katılacağı 1 Mayıs buluşmalarını duyurdu.

Buluşma noktaları şöyle:

'Örgütlülük en büyük gücümüz!'

Duyuru TKP'nin günlük yayını Boyun Eğme'nin 267. sayısında yayınlandı.

Yayının duyurusu şöyle yapıldı:

"Geçtiğimiz Ekim ayında yaşanan İzmir depreminde Türkiye Komünist Partisi, bir an bile beklemeden dayanışmayı örgütlemişti. Doğal afeti bir felakete dönüştüren, patron düzeniydi. Rant için uygunsuz yapılaşma, plansız yerleşimler, denetimsizlik yurttaşlarımızı evlerinden, canlarından, sevdiklerinden etmişti.

Pandemi de bir afet olarak değerlendirilebilir. Ve pandemiyi emekçiler için bir kabusa dönüştüren de patron düzenidir. Patronları kurtarmak için emekçileri sefalete mahkum eden kararlar, bu kararlara imza atan siyasetçilerdir.

“Umutsuzluğa, karamsarlığa kapılmamak için tek çaremiz örgütlülük ve dayanışma” diyen Türkiye Komünist Partisi tüm dostlarını dayanışmanın bir parçası olmaya çağırıyor."

Boyun Eğme 267. sayı: Örgütlülük en büyük gücümüz!

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