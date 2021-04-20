TKP Berlin Örgütü’nden İstanbul Sözleşmesi protestosu

TKP (Türkiye Komünist Partisi) Almanya örgütleri, Mart ayı sonunda “Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesinden çekilmesini kabul etmiyoruz!” diyerek başlattığı imza kampanyası başlatmıştı. Sözkonusu kampanya bugün Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği önünde düzenlenen basın açıklaması ile sonlandırıldı.

Örgütler adına yapılan basın açıklamasını, KKE (Yunanistan Komünist Partisi) ve DKP (Alman Komünist Partisi) temsilcilerinin destek açıklamaları takip etti. Almanya genelinde imzalanan protesto metninin okunmasının ardından basın açıklaması sona erdi.



TKP Almanya Örgütleri adına yapılan açıklamada, sözleşmeden çıkılma kararının doğaçlama bir karar olmadığı vurgulanırken, bu hamlenin yalnızca gerici çevrelerin oylarını sağlama çabası olarak görülmemesi gerektiğine değinildi. Aynı zamanda iktidar partisinin lideri olan Cumhurbaşkanı'nın, bu kararla Anayasa’yı tanımadığına bir kez daha açıkça ilan ettiğine ve bu adımın AKP’nin ideolojik kökeninin ayrılmaz parçalarından birinin, kadın düşmanlığının, en son göstergesi olduğuna dikkat çekildi.

Türkiye’de gericiliğin, kamusal alanı ve devlet kademelerini ele geçirmesinde 12 Eylül’ün rolünün de altının çizildiği konuşmada, "12 Eylül faşist darbesinin ardından kendilerine açılan alanı hızlıca doldurmaya başlayan tarikat ve ne olduğu belirsiz cemaat örgütlenmeleri, altın yıllarını şüphesiz AKP’li yıllarda yaşıyor. Bu örgütlenmelerin başını çektiği dinci, gerici söylemler on yıllardır AKP’li siyasetçiler tarafından birçok farklı alanda olduğu gibi kadın düşmanı görüşlerini propaganda etmek amacıyla kullanılıyor" denildi.

Açıklamanın geri kalanında Türkiye’nin sözleşmeye taraf olmasının önemi belirtilirken, sözleşmeden ayrılmanın Almanya’da yaşayan Türkiyeli nüfus üzerinde oluşturduğu etkilerinin de göz önünde bulundurulması gerektiği, yalnızca Almanya veya Türkiye’de değil, dünyanın her yerinde yaygın olan insanlık adına utanç verici bir başlık olan kadına yönelik şiddetin, ulusal veya kültürel bir sorun olmadığı, aksine kapitalizmin belirleyici bir karakteristiği olduğu söylenirken, kadin mücadelesinin de eşitlikçi ve kamucu bir düzen için verilen mücadeleden ayrılmadığı vurgulandı.

Son olarak İstanbul Sözleşmesi’ne geri dönülmesinin talep edildiği açıklamada, Türkiye’de tüm zorluklara karşın mücadele etmekte olan kadınlarla dayanışma bir kez daha dile getirildi.