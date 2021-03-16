TKP Bakırköy İlçe Örgütü'nden belediye işçilerinin eylemine destek

Disk Genel-İş üyesi Bakırköy Belediyesi işçileri aylardır süren toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine Bakırköy Özgürlük Meydanında her Salı ve Perşembe günleri yaptıkları eylemlerini bugün de sürdürdüler.

Sürecin başından bu yana işçilerin yanında olan Türkiye Komünist Partisi üyeleri, bugün ellerinde Boyun Eğme Dövizleriyle "Bakırköy İşçisi Yalnız Değildir" ve "İşçilerin Birliği Sermayeyi yenecek" sloganlarıyla eylem alanına giriş yaptı. TKP'lilerin alana girişi işçiler tarafından coşkuyla karşılandı.

O esnada Bakırköy Kentsel Dönüşüm Dayanışma Platformu üyelerinin Belediye Başkanı'nın desteğiyle meydanda eylem yapıyor olması işçiler tarafından alkışlarla protesto edildi.

İşçiler eylemde yaptıkları açıklamada kamuoyuna şöyle seslendiler:

Değerli Basın Mensupları, Değerli Arkadaşlar, Değerli Emek Dostları,

Bizler Bakırköy halkına hizmet eden Bakırköy Belediye işçileriyiz. 2018 yılından beri yapılmayan toplu iş sözleşmemiz için her alanda mücadelemizi sürdürüyoruz. Bakırköy Özgürlük Meydanında her Salı ve Perşembe günü sorunlarımızı haykırıyoruz. Bugünde sorunlarımızı tekrar Özgürlük Meydanından haykırıyoruz.

Konumuz çalışanlar ve çalışanların yapılmayan toplu iş sözleşmesidir

Öncelikle 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık emekçilerini buradan tekrar saygıyla selamlıyor ve görev şehidi olan tüm sağlık çalışanlarımızı rahmetle anıyoruz. Sağlık çalışanlarımızın hakkı ödenmez bunun da farkındayız. Pandemi sürecinde neler yaşadıklarını görüyoruz. Sağlık çalışanlarımızın özlük haklarının iyileştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini buradan bir kez daha belirtmek istiyoruz.

Konumuz çalışanlar ve çalışanların yapılmayan toplu iş sözleşmesidir... Ve burada olmamızın asıl sebebidir. Toplu İş sözleşmesi çalışanların özlük haklarının iyileştirilmesi demektir.

Bu vesileyle 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir konuşma yapan Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesi gerektiği vurgusunu tüm kamuoyu önünde Bakırköy Devlet Hastanesi önünde yapmıştır.

Sağlık müdürü, Bakırköy Belediyesi'nin mi yoksa Tanzanya'da herhangi bir yerin mi sağlık müdürü?

Buradan kendisine soruyoruz. Sağlık çalışanlarının maaşlarını neden düşürdünüz...? Sağlık çalışanlarını kısa çalışma ödeneği ile ücretsiz izne neden gönderdiniz...? Sağlık çalışanlarına günlük 5 lira yemek parası vermiyor musunuz...? Bakırköy Belediyesinde Sağlık çalışanlarını isteği ve onayı olmadan başka bir kuruma devrediyor musunuz...? Sağlık çalışanı 2 işçi arkadaşımızı işten neden çıkardınız...? Sağlık çalışanlarına zorla ve baskı ile özlük haklarında hak kaybı olacak şekilde neden evrak imzalattınız...? Evrak imzalamayanlar işten atılacak diyen Sağlık Müdürü, Bakırköy Belediyesinin mi yoksa Tanzanya da herhangi bir yerin mi sağlık müdürü...?

İşten çıkarılması için evine tebligat gönderilen arkadaşlarımız, özlük haklarından hak kaybı olacağı için verilen evraklara şerh koymalarında dolayı işten çıkarılma ile karşı karşıya kalmışlardır.

Tanzanya da bile olmayacak olaylar ne yazık ki Bakırköy Belediyesi'nde oluyor. Karşımızda bir belediye başkanı ama iki farklı kişilik var. Biri hak, Hukuk, adalet, Demokrasi, özgürlük ve sosyal adalet vurgusu ile konuşma yapan Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, diğeri de haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik, anti demokratik uygulamalarla çalışanlarına baskı ve zulüm uygulayan bir belediye başkanı. Bizim için asıl olan konuşulanlar değil, bilakis yaşadığımız uygulamalardır.

'Kerimoğlu geçmişte konuştuklarının tam tersini yapmaktadır'

Bakırköy ‘e hizmet etmek amacıyla demokratik söylemlerle, Hak, Hukuk, Adalet, Demokrasi ve Özgürlük vurgusuyla göreve gelen Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, geçmişte söylediklerini unutarak, vaat ettiklerinin ve geçmişte konuştuklarının tam tersini yapmaktadır.

Bizler emeğimize, alın terimize, ve insan onuruna yaşarış bir hayat sürdürmek, ilçemizi yaşanır örnek bir kent haline getirmek için tüm zorluklara, salgın hastalıklara aldırış etmeden çalıştığımız halde, Bakırköy Belediyesinde çalışanlara karşı yapılan zulüm, baskı, haksız, hukuksuz ve yasa tanımaz uygulamalara karşı mücadele etmek zorunda bırakılmaktayız. Burada olmamızın tek sebebi Bakırköy Belediyesinde yapılan emek karşıtı uygulamalardır.

'Bakırköy Belediyesi'nde 1800'lü yılların çalışma durumu var'

İstanbul da tüm belediyelerde sözleşme süreçleri ilerlerken, AKP‘li, CHP’li, MHP‘li tüm belediye çalışanları sosyal haklarını alırken, sözleşmelerini yaparken, İstanbul ‘un hatta Türkiye‘nin tek sözleşme engelleyen, sözleşme yapmayan belediyesi Bakırköy Belediyesi olmuştur. 2018 yılından bugüne kadar belediye bütçesi artmış ama personel gideri 120 milyondan 90 milyona düşmüştür. Bakırköy Belediyesi her yıl çalışanlardan 30 milyon kâr etmiştir. 6356 sayılı sendikalar kanunu uygulanmadığı gibi 4857 sayılı iş kanunu çiğnenmiştir. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği hükümleri yok sayılmıştır. İşçiler risk altında çalışmaktadır. Koruyucu elbiseler, iş kıyafetleri, koruyucu ekipmanlar ve cağın gerisinde araç, gereç ve makinalar ile işçiler ve sokaktaki vatandaşlar risk altındadır. İşçilerin temizlik ihtiyaçları karşılanmadığı gibi işçilerin çoğunun soyunma ve giyinme yeri yoktur. Bakırköy Belediyesinde 1800’lü yılların çalışma durumu vardır.

Taleplerimiz günün şartlarına göre en masum ve en demokratik taleplerdir. İşçilerin toplu sözleşmesi yapılsın, işçilerin demokratik ve yasal talepleri yerine getirilsin, işçilerle uğraşmayın, işçilerin ekmeği ile oynamayın, işçilerin sabrını ve inancını sınamayın...

Tekrardan herkesin huzurunda ve Bakırköy Özgürlük Meydanı’ndan sesleniyoruz.

Bakırköy işçilerinin anayasal hakkı olan toplu sözleşmelerini yapılsın!

Keyfi olarak işten attığınız işçileri geri alınsın!

Ücretlerinde kesinti yaptığınız işçilerin ücretlerini eski haline getirilsin!

İşçiler üzerinde yapılan baskılara tehditlere son verilsin!

Sendikalı olma hakkımıza saygı gösterilsin!

Sorunlarımız masada çözülsün...

Aksi taktirde meydanlarda, sokaklarda, alanlarda ve her yerde hep bizleri görmeye devam edeceksiniz. Kamuoyuna, halkımıza, dostlarımıza ve değerli basınımıza saygıyla duyurulur.