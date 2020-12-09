TKP: Aşı satışı yasaklanmalı, en kısa sürede herkese ücretsiz aşı!

TKP'den aşı tartışmalarına ilişkin açıklama geldi.

"Yapılması gereken bellidir: Devlet şeffaf bir şekilde ve tek bir yurttaşımızın bile dışarıda kalmadığı bir aşılama programını ücretsiz olarak sunmalı ve derhal uygulamalıdır. Aşı satışı yasaklanmalıdır" denilen açıklamada, "Yurttaşlarımıza çağrımızdır: Aşı hakkımızı bugünden tezi yok güçlerimizi birleştirerek talep edelim!" ifadesi kullanıldı.

Açıklama şöyle:

En kısa sürede herkese ücretsiz aşı!

"COVID-19 nedeniyle bugüne kadar tüm dünyada bir buçuk milyonun üzerinde insan hayatını yitirdi. Vaka ve ölüm sayıları hızla tırmanıyor. Yalnızca son bir ay içinde günlük ortalama ölüm sayıları neredeyse iki katına çıktı.

COVID-19 salgınını durdurmanın, bulaş zincirini kırmanın en önemli yolu, yaygın toplum bağışıklamasıdır, yani aşılamadır. İnsanlığın koronavirüs salgınından ve onun yıkıcı etkilerinden kurtulması için gerekli adımlar vakit kaybetmeksizin atılmalıdır.

İçinde bulunduğumuz koşullar altında aşı hakkı geciktirilemez. Hiçbir yurttaşın aşı hakkı ertelenemez. Aşı hakkı patronların insafına bırakılamaz!

Salgın sırasında iyice belirginleşen ülkeler arası eşitsizliklerin sonucu olarak, bazı ülkeler nüfus ihtiyacından fazla aşı temin edebilirken, yoksul ülkelerin aşı hakkından mahrum bırakılması, aşı üzerinden yürütülen pazarlık ve şantajlar insanlık suçudur. İlaç tekellerinin aşı hakkını metalaştırması kabul edilemez.

Yapılması gereken bellidir: Devlet şeffaf bir şekilde ve tek bir yurttaşımızın bile dışarıda kalmadığı bir aşılama programını ücretsiz olarak sunmalı ve derhal uygulamalıdır. Aşı satışı yasaklanmalıdır.

Yurttaşlarımıza çağrımızdır: Aşı hakkımızı bugünden tezi yok güçlerimizi birleştirerek talep edelim!

Türkiye Komünist Partisi