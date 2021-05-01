TKP Almanya'nın 5 büyük kentinde 1 Mayıs'ı kutladı

Bu yıl 1 Mayıs'ta Türkiye Komünist Partisi Almanya örgütleri, Almanya´nın 5 büyük kentinde Berlin, Münih, Hamburg, Frankfurt ve Köln'de dostlarıyla birlikte alanlardaydı. Yunanistan Komünist Partisi (KKE) ve Alman Komünist Partisi (DKP) ile birlikte oluşturulan komünist kortejlerde, marşlar ve sloganlar eşliğinde yüründü.

Eylem alanlarında “Kapitalizm öldürür, Sosyalizm yaşatır” bildirileri de dağıtıldı.

Salgın ortamında gerçekleşen 1 Mayıs'a katılımın geçtiğimiz yıllara göre daha düşük olduğu ancak çoğu kentte daha dinamik geçtiği gözlemlendi.

Münih

Berlin

Köln

Frankfurt