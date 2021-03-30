TKP-Almanya'dan İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasına karşı imza kampanyası

Türkiye Komünist Partisi (TKP)-Almanya, İstanbul Sözleşmesinin kaldırılması kararına ilişkin bir açıklama yayınladı.

AKP'nin İstanbul Sözleşmesinden çekilme kararı sonrası, Almanya'da da ilerici, eşitlikçi, laik kadın ve erkekler tepkilerini kent meydanlarında protestolar düzenleyerek gösterirken, TKP-Almanya kadınlara yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinin temelinde yatan gericiliğe karşı, tüm ilerici ve laik birikimi başlattıkları imza kampanyasına destek vermeye çağırdı.

TKP'li kadınlar ise çektikleri videolar aracılığıyla, Almanya´da yaşayanlara seslenerek, imza istediler.

"Kadınlar boyun eğmiyor!" başlıklı, kamuoyu oluşturmak ve Almanya´da da var olan laik duyarlılığı yükseltmek amacıyla başlatılan imza kampanyasına ilişkin açıklama metni şöyle:

Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesinden çekilmesini kabul etmiyoruz:

Kadınlar boyun eğmiyor!

Feshedilen kadınların yaşam hakkıdır.

AKP'nin bu ülkede kadınların yaşam hakkının ve yaşam alanının sınırlarını çizme meşruiyeti bulunmamaktadır!

Kadına yönelik şiddetin ve cinayetlerin arttığı Türkiye'de AKP iktidarı ile birlikte tarikat ve cemaatlerin İstanbul Sözleşmesi'ni hedef aldığı unutulmamalı. AKP’nin sözleşmeden çekilme kararı, ülkeyi dinci gericiliğe teslim etme ve laiklikle hesaplaşma kararıdır.

Yetersiz de kalsa, taraf ülkeleri, bireyleri cinsel, psikolojik, fiziksel, ekonomik şiddetten korumakla ve adli süreçleri işletmekle yükümlü tutan İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması için mücadele eden kadınlar kazanacaktır.

Laiklik, eşitlik ve özgürlüğü savunan kadınlar bu saldırıları durduracaktır.

Her türlü eşitsizliğin kaynağının kurutulması, bu düzenin değişmesiyle mümkündür.

Biz aşağıda imzası bulunanlar,

- İstanbul Sözleşmesi'nin feshi kararına karşı Türkiye’de boyun eğmeyerek ayaklanan ve daha ileri bir mücadele için kararname açıklayan kadınlarla dayanışmamızı ilan ediyor;

- Kadınlara yönelik saldırıların durdurulması için, acil olarak kadına yönelik şiddetin en ağır biçimde cezalandırılmasını talep ediyoruz.

Daha azına asla razı olmayacağız, boyun eğmeyeceğiz!

TKP Almanya

İmza kampanyasına bu linklerden ulaşılabilir:

http://www.tkp-deutschland.com/sen-de-imzala/

http://www.tkp-deutschland.com/petition_istanbul_konvention/