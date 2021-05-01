TKP Almanya, İsviçre ve Kanada'da 1 Mayıs'ı kutladı

Bu yıl 1 Mayıs'ta Türkiye Komünist Partisi Almanya örgütleri, Almanya´nın 5 büyük kentinde Berlin, Münih, Hamburg, Frankfurt ve Köln'de dostlarıyla birlikte alanlardaydı. Yunanistan Komünist Partisi (KKE) ve Alman Komünist Partisi (DKP) ile birlikte oluşturulan komünist kortejlerde, marşlar ve sloganlar eşliğinde yüründü.

Eylem alanlarında “Kapitalizm öldürür, Sosyalizm yaşatır” bildirileri de dağıtıldı.

Salgın ortamında gerçekleşen 1 Mayıs'a katılımın geçtiğimiz yıllara göre daha düşük olduğu ancak çoğu kentte daha dinamik geçtiği gözlemlendi.

Münih

Berlin

Köln

Frankfurt

Hamburg

Cenevre'de TKP, PCG ve KKE korteji

İsviçre'de Cenevre Komünist Partisi (PCG), Yunanistan Komünist Partisi (KKE) ve TKP, Cenevre kentinde ortak kortej oluşturdu.

Cenevre'de pandemi krizine ve yoğun yağmura rağmen 1 Mayıs etkinliğinin coşkulu geçtiği belirtildi.

Yaklaşık 4 bin kişinin katıldığı yürüyüşe ilginin yoğun olduğu kaydedildi.

Cenevre

Cenevre

Montreal’de 1 Mayıs buluşması

Pandemi koşullarının gölgesinde Kanada’nın Montreal şehrinde kutlanan 1 Mayıs’a sendikalar, siyasi partiler ve demokratik kitle örgütleri katılım gösterdi.

Sağlık sistemindeki özelleştirmelere ve özellikle pandemi dönemi boyunca işçi haklarının yok sayılmasına yönelik tepkilerin dile getirildiği 1 Mayıs buluşması; binlerce kişinin katıldığı ve kent merkezinde düzenlenen yürüyüşün ardından son buldu.

Göçmen işçilerin yoğunlukla yaşadığı bir kent olarak bilinen Montreal’deki 1 Mayıs gösterisi, çeşitli uluslardan emekçilerin sorunlarını ve taleplerini kendi dillerinde dile getirdiği bir çeşitliliğe sahne oldu.

Montreal