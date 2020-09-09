TKP Adana İl Örgütü: Ulaşım zammını kabul etmiyoruz

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Adana İl Örgütü kentte yapılan ulaşım zammına ilişkin bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Ellerinizi cebimizden çekin. Ulaşım en temel haklardan biridir ve her alanda ücretsiz olmalıdır" denildi.

TKP'nin açıklaması şöyle:

"Gerekli tedbirleri almayan, maske dağıtmayı dahi beceremeyen AKP, acizliğini örtmek için kendi büyüttüğü salgını bahane ederek eğitim ve iş güvencesi haklarımızı gasp etti. Düzenin diğer payandası CHP’den belediye başkanı seçilen Zeydan Karalar ise öğrencilerin, öğretmenlerin, işinden edilen milyonlarca insanın evlerine hapsoldukları bir dönemde, tepki gösteremeyecekleri varsayımıyla ellerini cebimize atmayı yeğledi. Adana Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı çalışan otobüslerde biletlere zam yapıldığı belediye tarafından açıklandı.

Öğrenci biletleri 1,40 TL’den 1,50 TL’ye

Öğretmen biletleri 1,80 TL’den 2,40 TL’ye

Tam biletler 2,25 TL’den 2,90 TL’ye çıkarılmıştır.

Zammı duyuran Adana Büyükşehir Belediyesi, son zammın 3 yıl önce yapıldığını söyleyerek yapılan zammı haklı göstermeye çalışmakta ve özür dilemektedir.

Adana halkının büyük bir bölümünün ulaşımı toplu taşıma araçlarıyla karşıladığı bir zamanda yapılan zammın “halkçı belediyecilik”le bağdaşmadığı aşikardır. 35 yıldır sağcı belediye başkanları tarafından yönetilen Adana Büyükşehir Belediyesi’ne “halkçı belediyecilik” yapacağı iddiasıyla gelen Karalar, diğerlerinden daha halkçı olmadığını ispatlamıştır. Önceki dönemlerin yolsuzluklarına ve borçlarına sürekli değinilmesi, yapılan zamları haklı göstermekten başka bir anlama gelmemektedir. Artan maliyetler ve önceki dönemin yolsuzlukları, emekçi halkın ve öğrencilerin sırtına yeni bir yük bindirmek için bir bahane olamaz.

Zamlar iptal edilmelidir. Belediyenin taşeronlara ve müteahhitlik şirketlerine kimi işleri ihale ederek aktardığı kaynaklar, halk yararına kamusal hizmetler için kullanılmalıdır.

Mesajımız çok nettir: Ellerinizi cebimizden çekin. Ulaşım en temel haklardan biridir ve her alanda ücretsiz olmalıdır."