TKP 13. Kongresi toplandı: Birlik Sendikası ve Dayanışma Meclisi yola çıkıyor 

Bu yıl 100 yaşını kutlayan Türkiye Komünist Partisi (TKP) dün İzmir Karaburun'da 13. Olağan Kongre Türkiye Konferansı'nı topladı.

Salgın dolayısıyla sınırlı sayıda delegenin katılımı ve pandemi önlemleri alınarak düzenlenen Kongre'de partinin 100. yaşı ve önümüzdeki döneme ilişkin çeşitli kararlar alındı, kongre raporu onaylandı.

Partinin yeni merkezi kurullarının da belirlendiği kongrede alınan kararlar önümüzdeki dönemde kamouyuna duyurulacak.

Birlik Sendikası ve Dayanışma Meclisi yola çıkıyor

Kongre'de salgın günlerinde ağır saldırıya uğrayan işçilerin birleşik mücadelesini sağlamak üzere TKP öncülüğünde Birlik Sendikası'nın kurulması kararı alındı.

Kongre'de önümüzdeki dönem yola çıkacak ve bir açıklamayla kamuoyuna duyurulacak olan Dayanışma Meclisi'nin de kurulmasına karar verildi.