TKP 13. Kongre Konferans Raporu yayımlandı

Türkiye Komünist Partisi 9 Ağustos günü 242 delegenin katıldığı konferans oturumuyla kongresini tamamladı. Konferans oturumunda yapılan tartışma ve değerlendirmelerle son halini alan konferans raporu da partinin web sitesinde yayımlandı.

"Yüz yaşında devrimci parti, devrim için parti: 13. Kongre Türkiye Konferansı Raporu" başlığını taşıyan rapor, şu altbaşlıklarla ayrılmış kapsamlı bir ülke ve dünya değerlendirmesi niteliği taşıyor:

Kapitalizmin yıkılması geciktirilemeyecek bir görevdir. Emperyalist sistemde hegemonya krizi derinleşmekte ve ABD’yi de sarsmaktadır. Avrupa Birliği bütünlüğünü koruma yeteneğini yitirmiştir. Otoriterleşme sermaye egemenliğinin evrensel karakteri haline gelmiştir. Düzen siyaseti seçenek üretememekte, komünist harekete geniş bir alan bırakmaktadır. Siyaset seçimlere indirgendikçe seçimler de önemini yitirmektedir. Türkiye’nin dış politikası sermayeye rağmen değil sermaye çıkarları doğrultusunda şekillenmektedir. Kürt sorunu sınıfsaldır, sermaye düzeni bu sorunun çözücüsü değil kaynağıdır. Kapitalizm iyileştirilemez: Reform değil devrim! Türkiye Komünist Partisi’nin birlikte yürüme yeteneği artmalıdır. TKP devrimci bir partidir ve devrimcileşmelidir… Parti daha fazla hissedilmeli, daha geniş bir zeminde hareket etmelidir. İşçi sınıfı partisi olarak yeni hamlelere hazırız.

Raporun tamamına erişmek için tıklayınız.