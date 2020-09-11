TKP 100. yaşına 500 buluşma ve yüzlerce yeni üyeyle girdi

Türkiye Komünist Partisi, 100. yaşına 500 noktada yaptığı buluşmalarla girdi.

İstanbul Valiliği'nin 100. yıl dolayısıyla yapılacak mitingi yasaklaması sonrası 500 noktada gerçekleştirilen 100. yıl buluşmalarında çok sayıda kişi TKP Gönüllüsü oldu.

Ülkenin birçok yerinde gerçekleştirilen 100. yıl buluşmalarında okunan ortak metinde, "Türkiye Komünist Partisi bugün 100 yaşında. 1920’den bu yana sürmekte olan eşitlik ve özgürlük mücadelesinin bugünkü neferleri olarak biz Türkiye Komünist Partisi üyeleri sevgili ülkemizi aydınlığa çıkartmak konusundaki kararlılığımızı bir kez daha vurgulamak istiyoruz" denilirken, "Biz TKP’liyiz, yüz yaşındayız. Ülkesi için kaygı duyan herkesi eşitlik ve özgürlük mücadelesine katılmaya çağırıyoruz" çağrısı yapıldı.

Bu çağrının ardından çok sayıda kişi TKP saflarında mücadeleye katıldı.

İstanbul'da Galata Köprüsü'ne, Ankara'da ise GAMA'ya "Güzel günler göreceğiz" pankartları asıldı. Akşam saatlerindeyse Galata Kulesi'ne "TKP 100 Yaşında" görseli yansıtıldı.

TKP'nin 100. yıl buluşmalarından bazı kareler: