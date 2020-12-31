TKG'den yeni yıl mesajı: Patronları, gericileri, virüsleri kovacağız

Türkiye Komünist Gençliği (TKG), bir yeni yıl mesajı yayınladı.

"Elimizde bir koz var: Örgütlülük" başlıklı mesajda "Patronları, gericileri, virüsleri kovacağız" denildi.

TKG'nin yeni yıl mesajının tamamı şöyle:

"2020'nin büyük kısmını evde geçirdik geçirmesine ancak Dünya'yı daha yakından görme şansını da yakaladık.

Neresi farklı ki? Neler gördük bu yıl;

Sağlıkçılar bu koşullarda çalışamayız diyerek Atina'da sokaklara döküldü, New York'ta siyahlar "Nefes alamıyoruz" diye haykırdı, Bolivya amerikancı darbeye aylar boyu direndi. Biz ise memleketimizde halka karşı işlenen suçların en büyüklerine tanıklık ettik.

Bu yüzden yalnızca 2020'yi değil, gözlerimizi sömürü ve talan düzenini de geride bırakacağımız bir yıla açmak istiyoruz.

2021'i büyük bir heyecanla karşılıyoruz, gezegenimizin her turu bizi aydınlık bir geleceğe yaklaştırıyor. Mutlu yıllar!"