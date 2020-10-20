TKG'den #senkimsin diyenlere videolu yanıt

Dün gece AKP Gençlik Kolları tarafından yayımlanan propaganda klibi bugün sosyal medyada gündem oldu.
“Sen Kimsin” başlığıyla paylaşılan ve içi çarpıtmalı tarihi bilgilerle dolu olan video, gençlere Yeni Osmanlıcı tarih yorumunu dayatmayı deniyor. Birçok yurttaşın tepki gösterdiği videoya bir cevap da Türkiye Komünist Gençliği’nden (TKG)geldi. TKG, videoyu yayımlarken “Siz bizi Dolmabahçe'den, ODTÜ Ayakta'dan, Gezi'den tanıyorsunuz!” dedi.
#senkimsin diyenler bizleri Dolmabahçe'den, ODTÜ Ayakta'dan, Gezi'den tanıyor. Hiç merak edilmesin, boyun eğdiremedikleri milyonlarca genç de sizi çok iyi tanıyor!— Türkiye Komünist Gençliği (@TKGninsesi) October 20, 2020
AKP’nin o kadar uğraşmasına rağmen yarattığı düzen budur: pic.twitter.com/Rd9aDrj0aa