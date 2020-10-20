TKG'den #senkimsin diyenlere videolu yanıt

AKP Gençlik Kolları’nın dün gece yayımladığı videoya Türkiye Komünist Gençliği’nden cevap geldi.

Haber Merkezi

Dün gece AKP Gençlik Kolları tarafından yayımlanan propaganda klibi bugün sosyal medyada gündem oldu.

“Sen Kimsin” başlığıyla paylaşılan ve içi çarpıtmalı tarihi bilgilerle dolu olan video, gençlere Yeni Osmanlıcı tarih yorumunu dayatmayı deniyor. Birçok yurttaşın tepki gösterdiği videoya bir cevap da Türkiye Komünist Gençliği’nden (TKG)geldi. TKG, videoyu yayımlarken “Siz bizi Dolmabahçe'den, ODTÜ Ayakta'dan, Gezi'den tanıyorsunuz!” dedi.