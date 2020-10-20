TKG'den #senkimsin diyenlere videolu yanıt

#senkimsin diyenler bizleri Dolmabahçe'den, ODTÜ Ayakta'dan, Gezi'den tanıyor. Hiç merak edilmesin, boyun eğdiremedikleri milyonlarca genç de sizi çok iyi tanıyor!



AKP’nin o kadar uğraşmasına rağmen yarattığı düzen budur: pic.twitter.com/Rd9aDrj0aa