TKG'den okulların güvenli biçimde açılmasını talep eden Yunanistan gençliğiyle dayanışma

Yunanistan’da öğrencilerin üniversitelere polis konuşlandırılmasına izin veren yasaya karşı eylemler devam ediyor. Eylemlere katılan binlerce öğrenci, bir yandan eğitimi yüz yüze devam ettirmek adına hiçbir çaba göstermeyen hükümet politikalarını da protesto ederken yoğun bir polis şiddetine maruz kaldı. Gaz kapsülüyle ve plastik mermilerle vurularak yaralanan onlarca öğrencinin yanında birçok üniversiteli gözaltına alındı. Türkiye’de de benzer nedenlerle gerçekleştirilen eylemler sonucu geçen haftalarda öğrenci kulüp ve topluluklarının imzasıyla ortak talepler dile getirilmişti.

Türkiye Komünist Gençliği, polis şiddetine ve üniversitelere dönük müdahalelere karşı Yunanistan Komünist Gençliği ve öğrenciler ile dayanışma içerisinde olduğunu belirten bir mesaj yayımladı.

Söz konusu mesaj şöyle:

Sevgili yoldaşlar,

Türkiye Komünist Gençliği olarak Yunanistan’da tüm okulların güvenli biçimde açılması ve üniversitelere yönelik baskıcı uygulamaların son bulması için sokağa dökülen öğrencilerle dayanışmamızı dile getiriyor, eylemlere yönelik polis baskısını ve gözaltı uygulamalarını kınıyoruz. Biliyoruz ki hakları için mücadele eden Yunanistan gençliği devletin sindirme politikalarına geçit vermeyecektir.

Pandemi ve derinleşen küresel ekonomik kriz koşulları altında sermaye düzeni emekçi sınıfın gençliğini daha fazla tehdit eder hale gelmiştir. Bugün gençliğin gerçek haklarına kavuşmasının önündeki engel sermaye düzenidir. Gençlerin eğitim hakları pandemi sürecinde hükümetler gerekli sağlık önlemlerini almazken sermayenin kârlılığını kollamaya devam ettiği için darbe almıştır. Gençlik geleceğini teslim almak isteyen politikalara, dayanışmasını ve örgütlülüğünü arttırarak yanıt vermelidir. Bu açıdan Yunanistan’daki öğrencilerin gerekli sağlık önlemleri alınarak okulların açılması için seferberliği belirleyici olacaktır.

Ülkemizde ve Yunanistan’da devletin öğrencilerin haklı eylemlerini terörize etme çabası kabul edilemez ve ancak düzenin aciziyetlerini gösterir. Sermaye düzeninin temsilcileri, eğitim haklarına karşı gerçekleştirilen saldırıları kabullenmeyen öğrencileri üniversitelere polis yerleştirerek korkutabileceklerini düşünüyorlarsa yanılıyorlar.

Yunanistan Komünist Gençliği’ne önündeki mücadelelerde başarı diliyoruz.

Türkiye Komünist Gençliği Yunanistan gençliğinin daima yanındadır.

Yaşasın üniversite öğrencilerinin enternasyonalist dayanışması!