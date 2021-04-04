TKG'den NATO videosu: Dünyanın en büyük terör örgütü!

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) bundan 72 yıl önce İkinci Dünya Savaşı’nın bitişiyle kuruldu. Savaşın ardından "kalıcı barışı tesis edeceği" iddia edilerek kurulan örgüt, kısa süre sonra asıl hedefi olan sosyalist ve halkçı iktidarlara bir tehdit olarak yöneldi.

Nükleer silahlanma programlarını devreye sokarak uzun yıllar sürecek Soğuk Savaş dönemini başlatan NATO’ya Türkiye Cumhuriyeti de kanlı bir pazarlık sonucunda dahil oldu. NATO’nun başlattığı Kore işgaline asker yollayarak ittifaka giriş bileti alan Türkiye ve Menderes hükümeti aynı zamanda Türkiye sermayesinin de ABD ve emperyalist merkezlerle ittifakını sağlamlaştırıyordu.

72. yıla denk gelen Montrö ve Karadeniz tartışmalarıyla birlikte, NATO tarihini tekrar hatırlamaya ihtiyaç duyulurken Türkiye Komünist Gençliği Youtube üzerinden yayınladığı video ile NATO’nun Türkiye’deki tarihini anlattı: