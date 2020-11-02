TKG'den imza kampanyası: #EğitimİçinTalepEdiyoruz

Pandemiyle birlikte üniversite ve liseli öğrencilerin geçmişe göre katbekat yoksullaştığına dikkat çeken Türkiye Komünist Gençliği (TKG), KYK kredilerinin bursa dönüştürülmesi, miktarlarının arttırılması ve online eğitime ulaşım için ihtiyaç duyulan tüm araçların ücretsiz hâle getirilmesi talebiyle imza kampanyasının başladığını duyurdu.

TKG'nin duyurusu şöyle:

Okulların online eğitime başlamasıyla birlikte hem altyapı hem de içerik olarak yetersizliği gözler önüne serilen eğitim sistemi, bir yandan da iktidarın meşhur “plansızlık” stratejisiyle tam bir kaosa dönüştü. Liselerde hangi sınıflar açıldı, üniversiteler ne zaman fiziksel eğitime başlayacak, EBA sistemi nedir tartışmalarını marttan beri sonlandıramayan YÖK ve MEB, bir süredir eğitimi kendi kaderine bırakmış gibi görünüyor.

Bu tablonun içerisinde Türkiye’deki ekonomik krizle birlikte geçmiş yıllara göre katbekat yoksullaşan üniversite öğrencilerine devlet tarafından sunulan tek imkan, başvuruları geçtiğimiz günlerde başlayan KYK Kredileri. 2019’da 50 liralık zamlandığı “müjdelenen” kredilerin hangi kıstaslarla kimlere burs olarak verildiği, burs oranının ne olduğu gibi bilgiler paylaşılmazken, bu yıl kredilerle ilgili belirsizliğe “gençlik merkezimize üye misin?” sorusu eklendi.

Tüm bu zorlukların arasında eğitime ulaşabilmek için mücadele eden öğrencilere bir imza kampanyası çağrısı Türkiye Komünist Gençliği tarafından yapıldı. 5 ayrı talebin sıralandığı kampanyada öğrenciler temel eğitim hakları için yan yana gelmeye çağırılıyor. Taleplerle birlikte açıklanan metnin tam hâli şöyle:

Atanmış rektörlerin, torpilli akademisyenlerin kol gezdiği, aklın ve bilimin ışığından arındırılmaya çalışılan akademik atmosfer içinde, muhtelif alanlarda sorumlu, yetişmiş uzmanlar yaratmak artık bir öncelik değil.

Artık Türkiye’de üniversiteye adımını atmış her genç için devletin önceliği onları borçlandırmak!

Emin olamadığımız bir geleceğe sırtımızda borç yüküyle adım atmaya hazırlanıyoruz. Birçoğumuz mezuniyet yaklaşana dek bu borcu aklına dahi getirmek istemiyor.

Ancak Türkiye’de pandeminin de etkisiyle derinleşen iktisadi ve siyasal kriz nedeniyle durum artık göz ardı edilemeyecek noktaya geldi. Ülkemizde yüksek öğretim sistemi çökmüştür.

Eğitim ve öğretim süreçlerinin sürdürülebilirliği öğrenciler için olanaksız hale gelmiştir.

Bu taleplerin karşılandığı bir sistemin kurulması ancak bu ihtiyaçlarda ortaklaşan binlerce öğrencinin yan yana gelerek vereceği ortak mücadeleyle mümkün olacaktır.

Sen de imzala, arkadaşlarınla paylaş, omuz ver!

Online imza için:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdA3UO4_S2tHi4vDSiZWn9LszI8E_t…