TKG’den 'Bedri Gencer' açıklaması: Mücadele etmeye devam edeceğiz, boş tehditlerinize boyun eğmiyoruz!

Elazığ depreminin ardından yaptığı açıklama ile tepki çeken Yıldız Teknik Üniversitesi profesörü Bedri Gencer hakkında açılan soruşturma geçtiğimiz günlerde takipsizlik kararı ile sonlandı. Alınan bu karar ile ilgili Türkiye Komünist Gençliği (TKG) bir açıklama yaptı.

Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Profesör ünvanıyla ders veren Bedri Gencer, geçtiğimiz yıl yaşanan Elazığ depreminin sebebini "Allah’ın helal kıldığı yaşta evliliklerin yasaklanmasına" bağladığı için öğrencilerin protestolarıyla karşılaşmıştı. Hakkında verilen çok sayıda dilekçenin ardından açılan soruşturma geçtiğimiz günlerde "takipsizlik" kararıyla sonuçlandı. Kararın ardından avukatının ve kendisinin sosyal medyada hedef göstermeye ve tehditler yağdırmasına karşılık Türkiye Komünist Gençliği yaptığı açıklamada üniversitelerde karanlığa ve gericiliğe karşı mücadele etmeye devam edeceklerini ve tehditlere boyun eğmediklerini söyledi.

Açıklamanın tamamı şu şekilde;

Tehditlerinize boyun eğmiyoruz!

Elazığ depreminin ardından yaptığı açıklamada depremin sebebini çocuk yaşta evliliklerin engellenmesine bağlayıp pedofili savunuculuğu yapan sözde profesör Bedri Gencer'in dersini protesto ettikten sonra yürüttüğümüz dilekçe kampanyasıyla bu sözde profesörün okulumuzla ilişiğinin kesilmesini talep etmiştik. Dilekçelerin ardından başlatılan soruşturmada kendisi hakkında takipsizlik kararı çıktığını ilan eden Bedri Gencer ve avukatı, terör örgütü olarak yaftaladığı öğrenci topluluklarını ve hatta gazeteleri hedef göstermeye başladılar.

Biz Türkiye Komünist Gençliği, ne yaftalamalarınıza ne de tehditlerinize boyun eğmiyoruz.

Bizler o gün o dersi protesto ederken Bedri Gencer'in "çocuklara, kadınlara ve LGBTİ bireylere" aslında insanlığa saldırdığını biliyorduk. Bugün de aynı bilinç ve kararlılıkla sözlerimizin arkasındayız. Akademi hurafelerin, gericiliğin değil bilimin yuvasıdır! Üniversitelerimizde gericiliğe, karanlığa karşı mücadele etmeye devam edeceğiz boş tehditlerinize boyun eğmiyoruz!

Dersi terk etmişlerdi

Geçtiğimiz yıl depremin ardından Gencer’in yaptığı açıklamalara tepki gösteren Türkiye Komünist Gençliği, Bedri Gencer’in verdiği ders esnasında protesto etmişti. Eylemin sosyal medyada yarattığı etkinin ardından Gencer dersten alınmış, dönemin geri kalanında başka bir öğretim üyesi devam etmişti.