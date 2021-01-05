TKG'den aydınlara ve sanatçılara çağrı

Türkiye Komünist Gençliği (TKG), bir açıklama yaparak, sanatçılara ve aydınlara AKP'li rektörün atandığı Boğaziçi Üniversitesi'ne ve diğer tüm üniversitelere sahip çıkma çağrısında bulundu.

TKG tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Yüzlerce hocanın okullardan uzaklaştırılmasıyla başlayan süreci Ankara'da ezilen cübbeler takip etmişti.

Geçtiğimiz gün ise Türkiye'deki en köklü eğitim kurumlarından birinin kapısına kelepçe vuruldu. Üniversitelerimiz, memleketimiz bu tür saldırılarda ilk kez karşılaşmıyor ancak görünen o ki en pervasız olanı bu dalga olacak. Karşısında durmazsak sönmeyecek bir dalgadan söz ediyoruz, büyüyen: Öğrencileri, emekçileri, kadınları yutan bir dalga, aydınlıkla kavgalı bir dalga.

Boğaziçi öğrencileri payına ne düşüyorsa yapmaya kararlı, orada bu kararlılık her birimizin gözlerinden okunuyordu. Eminiz siz de orada olsaydınız, Türkiye'nin aydınları, sanatçıları olarak siz de bu kararlılığı görecek, ümitli bir geleceğe inancınızı tazeleyecektiniz. Satırlarını okuduğumuz, ezgilerini dinlediğimiz, ilham aldığımız her bir yurtsever aydını Boğaziçi'ne ve üniversitelere sahip çıkmaya, omuz vermeye çağırıyoruz."