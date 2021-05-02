TKG, Kemal Okuyan'la 'yasaklanamayan 1 Mayıs'ı konuşuyor

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan bugün 21.00’de Türkiye Komünist Gençliği Twitter hesabının Sohbet Odası’na konuk oluyor.

TKG'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada "İşçi sınıfı yasaklara sığmaz demiştik, 1 Mayıs bayrağını emekçi mahallelerinde, sokaklarda dalgalandırdık! Bu akşam ise Kemal Okuyan ile siyasi yasakları, laikliği, bu düzeni nasıl değiştireceğimizi konuşacağız. Bir kez daha Yaşasın 1 Mayıs" denildi.

📌 İşçi sınıfı yasaklara sığmaz demiştik, 1 Mayıs bayrağını emekçi mahallelerinde, sokaklarda dalgalandırdık!



Bu akşam ise @OkuyanKemal ile siyasi yasakları, laikliği, bu düzeni nasıl değiştireceğimizi konuşacağız.



Bir kez daha #Yaşasın1Mayıs pic.twitter.com/YogTewjkkS — Türkiye Komünist Gençliği (@TKGninsesi) May 2, 2021



