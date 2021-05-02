TKG, Kemal Okuyan'la 'yasaklanamayan 1 Mayıs'ı konuşuyor

Türkiye Komünist Gençliği, TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'la 'yasaklanamayan 1 Mayıs' üzerine konuşuyor.

Haber Merkezi

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan bugün 21.00’de Türkiye Komünist Gençliği Twitter hesabının Sohbet Odası’na konuk oluyor.

TKG'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada "İşçi sınıfı yasaklara sığmaz demiştik, 1 Mayıs bayrağını emekçi mahallelerinde, sokaklarda dalgalandırdık! Bu akşam ise Kemal Okuyan ile siyasi yasakları, laikliği, bu düzeni nasıl değiştireceğimizi konuşacağız. Bir kez daha Yaşasın 1 Mayıs" denildi.

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TKP'liler sokakta: 'Yaşasın 1 Mayıs! Yasaklara boyun eğmeyeceğiz!'


 