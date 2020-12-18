TKG: Ebubekir Sofuoğlu atılacak, bizce tartışmaya gerek yok

Akit TV’de yayınlanan Sabri Balaman’ın sunduğu “Derin Kutu” adlı programda, Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu da konuşmacı olarak yer aldı. Sofuoğlu, "Z kuşağını" eleştirirken, üniversitedeki derslere katılımın düşük olduğunu söyledi.

Bir dönem AKP'den milletvekili aday adayı da olan Sofuoğlu konuşmasının devamında üniversiteler için "Sayın Cumhurbaşkanımız da vurguladı. Neredeyse fuhuş evleri" ifadelerini kullandı. Stüdyodaki konuklar ise Sofuoğlu’nun sözlerine "Hocam yapmayın. Biraz ağır oldu" karşılığını verdi. Sofuoğlu bu tepkiyi "Gelin ben sizi gezdireyim. Siz nerede yaşıyorsunuz" sözleriyle yanıtladı.

Türkiye Komünist Gençliği, bu olayın ardından Ebubekir Sofuoğlu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Konuya dair Türkiye Komünist Gençliği’nden bir öğrenci soL’un sorularını yanıtladı.

Ebubekir Sofuoğlu’nun yaptığı açıklamayı bir üniversite öğrencisi olarak nasıl değerlendiriyorsunuz ?

Sosyal medyada gündeme gelmesiyle birlikte benim haberim oldu diyebilirim. Takip ettiğim bir insan değil. Açıklamasını duyduğum zaman, birçok sınıf grubumuzda da paylaşılmıştı. Son zamanlarda akademide gerçekleşen “gerici skandallar” aklıma geldi. Tabii bu skandallar da duyduklarımız.



Üniversitelerin bu nitelikte düşünülmesi aslında yeni ayyuka çıkan bir durum değil. AKP Türkiye’si, kadına yönelik gerici saldırıların sistematik bir şekilde arttığı bir durumda. Son zamanlarda bu tarz örneklerle karşılaşmamızın bir tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Birçok sıra arkadaşımla konuya dair konuşma fırsatım oldu. Bu konuşmalarda herkesin bu söylemlerden rahatsız olduğunu görebiliyoruz. Hangi arkadaşımla konuşursam, bence atılmalı cevabını aldım.

Peki, sizce Ebubekir Sofuoğlu’nun üniversiteden atılması yeterli mi?

Bizce atılmak zorunda. Bunu tartışmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Burada tartışılması gereken nokta belki de yerine akademik kadroya alınacak kişinin Ebubekir Sofuoğlu’nun daha da gericisi olabileceğidir. Birçok akademisyen geçtiğimiz süreçte bu tarz açıklamalar yaptıkları için mesleğinden atıldı. Ancak onları akademi çatısı altına alanlar hala meydanlarda. Bu bir sorun teşkil ediyor. Ebubekir Sofuoğlu gider, gitmeli de. Ancak onun yerine gelecek ismin bir garantisini bu düzen vermiyor.

Çağlayan Adliyesi’ne Türkiye Komünist Gençliği olarak suç duyurusunda bulundunuz. Bunun etkili olabileceğini düşünüyor musunuz?

Elbette. Sadece Sakarya Üniversite öğrencilerini ilgilendiren bir gündem olduğunu düşünmüyoruz. Üniversiteler içerisindeki bu safsataların, Türkiye’deki bütün öğrencileri ilgilendirdiğini düşünüyoruz. Suç duyurusunda bulunma sebeplerimizin birçok unsuru var. Ancak bir sebep de öğrencilerin bir şeyin değişmeyeceğine inanmalarıdır. Biz TKG olarak bu suç duyurusunda bulunurken sıra arkadaşlarımıza da umut vermek için hareket ediyoruz. Birçok öğrenci derslerinde benzer söylemlerle karşılaşıyordur. Buna karşı nasıl bir duruş sergilenmeli onun örneğini veriyoruz. Hatta benim fakültemde de bir Ebubekir Sofuoğlu var.

Üniversite öğrencilerine bir mesajınız var mı?

Bu soru için teşekkür ederim. Üniversite öğrencilerinin bu söylemlerin altında ezilmelerini istemediğimiz için bu suç duyurusunu gerçekleştirdik. Bu bir hukuki süreci başlatmış olabilir. Ancak üniversitelerde benzer isimlerin hala barınmasının temelinde olan kurumsal gericiliktir. Gericiliğin sonlandırılmadığı bir akademide biz bu açıklamaları yarın başka mecralarda da göreceğiz. Bütün sıra arkadaşlarımızın bu safsatalara karşı durmasını talep ediyoruz. Üniversiteler bizimdir, bu mücadeleye sıra arkadaşlarımızı da davet ediyoruz.