TKG: Boğaziçi Üniversitesi karanlığa teslim olmayacak!

Türkiye Komünist Gençliği (TKG), Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin AKP iktidarının hedef göstermesi sonucu tutuklanmasına ilişkin açıklamada bulundu.

İktidarın yönelttiği suçlamalar bütünüyle haksız ve temelsiz olduğu vurgulanan açıklamada, "Tutukluluğuna karar verilen iki arkadaşımız derhal serbest bırakılmalıdır" denildi.

Açıklama şöyle:

"Boğaziçi Üniversitesi’nde, AKP’nin haftalardır susturamadığı bir ses, durduramadığı bir direniş yükseliyor. Biliyoruz bahane edilen resim olmasaydı da iktidar bastıramadığı eylemlerimize müdahale etmek için başka gerekçe yaratırdı.

Hisarüstü’ne kurduğu polis barikatlarıyla, kampüsün içine ve dışına diktiği polislerle, bakanlardan, Diyanet İşleri Başkanlığından ve YÖK tarafından yapılan provokatif açıklamalarla AKP bizlerden ne kadar korktuğu gizleyemiyor.

Haklı mücadelemizi ve akademik özgürlük arayışımızı engellemek için yaptığı her girişimde acizliğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Siyasi iktidar, bir kez daha gericiliğin arkasına saklanarak, dini simgelerin arkasına gizlenerek kayyum rektöre karşı direnen öğrencilere saldırıyor. İktidarın yönelttiği suçlamalar bütünüyle haksız ve temelsizdir.

Ancak yandaşlarının biricik gıdası durumundaki nefreti körükleme ve aydınlanma, eşitlik ve adalet arayışında olanları hedef gösterme açısından işlevli olmaktadır.

Muhalefet partilerinin de aynı doğrultuda hareket ederek laikliğe karşı başlatılan yeni kampanyada rol üstlenme eğilimi içinde olduğu görülüyor.

Ne yaparlarsa yapsınlar, aydınlanma ve laiklik mücadelesini bastıramayacaklar. Bu ülke sahipsiz değildir. Eşitlikçi, özgürlükçü bir düzen kurulacak ve bu karanlık söküp atılacaktır.

Tutukluluğuna karar verilen iki arkadaşımız derhal serbest bırakılmalıdır.

Cinsel yönelimlerin siyasi iktidar, egemen ideoloji ve hukuk sistemi tarafından tasnif edilmesine son verilmelidir.

Talebimiz açık ve nettir: Atadığınız memuru okulumuzdan çekin, arkadaşlarımızı serbest bırakın!"