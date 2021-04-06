TKG: Bimeks batakçısı Akgiray gençlikten korkmakta haklıdır

Türkiye Komünist Gençliği (TKG), Bimeks patronu Vedat Akgiray'ın İTÜ'nün Kariyer Zirvesi etkinliğine öğrencilerden gelen tepkilerin ardından katılmamasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, üniversitelerde piyasacı zihniyete geçit verilmeyeceği vurgulandı.

Açıklama şöyle:

Üniversite'de Sermayeye GEÇİT YOK!

2018'de kriz bahanesiyle işten çıkarılan ve açtıkları davayı kazanmış olmalarına rağmen 1500 işçinin haklarını gasp eden, gözaltına alınmalarına sebep olan Vedat Akgiray'ın İTÜ Kariyer zirvesine gelmesi planlanıyordu. İTÜ öğrencilerinden gördüğü tepkiyle olsa gerek, cesaret edip konferansa katılamadı.

İTÜ Kariyer Zirvesi biz öğrencilere Bimeks patronunun hak gaspını başarı hikayesi olarak anlatmanın ve patron güzellemesi yaparak üniversiteli gençlere boş hayaller vermenin peşinde. İşçilerin emeklerini sömürerek zenginliğine zenginlik katan milyarderlerin anlatıldığı masallara karnımız tok. Servetini işçilerden çaldıklanyla kazanan ne Vedat Akgiray'ın ne Faruk Eczacıbaşı'nın ne de nicelerinin Teknik Üniversitede yeri olamaz. Flormar ve Migros direnişinde olduğu gibi Bimeks direnişinde de patronların, hırsızların, gericiliğin karşısında emekçilerin yanındayız.

Bimeks batakçısı Akgiray gençlikten korkmakta haklıdır. Türkiye sermayesinin ve AKP'nin, üniversiteleri birer şirket haline getirmesine, sermayenin ihtiyaçlarına göre üniversitelerin şekillenmesine, üniversitelere saldıran bu gericiliğe bu piyasacı zihniyete geçit vermeyeceğiz.

Üniversiteye yapılan saldırıların karşısında tüm öğrencileri Türkiye Komünist Gençliği'ne Omuz Vermeye çağırıyoruz!

Türkiye sermayesinin ve AKP'nin, üniversiteleri birer şirket haline getirmesine, sermayenin ihtiyaçlarına göre üniversitelerin şekillenmesine, üniversitelere saldıran gericiliğe, piyasacı zihniyete geçit vermeyeceğiz.#VedatAkGirayıİtüdeİstemiyoruz pic.twitter.com/Lv19ivrOcJ — Türkiye Komünist Gençliği (@TKGninsesi) April 6, 2021

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