TİSK Genel Sekreteri'nden işsizlik tehdidi

2021'de uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları yapılan ilk toplantının açılışı öncesi patronlar cephesinden dikkat çeken mesajlar geldi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğindeki ilk toplantıda görüşmelerde işverenler adına bulunan Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, pandemi nedeniyle yaşanan ekonomik sorunlara işaret ederek "Asgari ücret belirlenirken ülkemizin ekonomik durumu ve işletmelerimize olan etkisi göz önünde bulundurulmalıdır" dedi.

'Olumsuz etkiler tüm çalışma arkadaşlarımıza sirayet eder'

"Sayın bakanımıza söz verdiğimiz gibi Ocak-Şubat-Mart ayında istihdam sayımız neyse bugün de aynı rakamlar içerisinde olduğumuzu belirtmekten bir kez daha mutluluk duyuyorum. Desteklere rağmen özellikle hizmet sektörünün salgından olumsuz etkilendiği ortadadır. Asgari ücret hizmet sektöründe yaşanan olumsuz tablo gözardı edilmeden belirlenmelidir" diyen Koç, "Unutulmamalıdır ki niyet iyi olsa bile ani ve büyük ücret değişimlerinin uzun senelere yayılmış ciddi istihdam etkileri yaratabileceğini geçtiğimiz dönemlerde de deneyimlerle gördük. Çalışanlara ödenecek en alt limiti ifade eden asgari ücret belirlenirken ülkemizin ekonomik durumu ve işletmelerimize etkisi göz önünde bulundurulmalıdır. Çünkü işletmelere yansıyacak olumsuz etkiler tüm çalışma arkadaşlarımıza da aynı yönde sirayet edecektir. Asgari ücret yeni istihdam yaratılmasında olduğu yeni yatırımcıların yatırım kararlarını da etkileyen en temel kriterlerdendir" diye konuştu.